Умерла актриса Лариса Голубкина

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла в возрасте 85 лет, сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Ранее вдове актера Андрея Миронова диагностировали злокачественное заболевание системы крови — это неизлечимый диагноз. Также ей присвоили паллиативный статус.

Голубкина — советская и российская актриса театра и кино, родившаяся 9 марта 1940 года в Москве. Она стала известной благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Гусарская баллада», «Сказка о царе Салтане» и «Освобождение».

Голубкина также работала в театре и принимала участие в различных телевизионных проектах. Её творчество отмечено яркими и запоминающимися ролями, и она считается одной из популярных актрис своего времени.