Прощание с актрисой Ларисой Голубкиной началось в Москве
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
В столичном храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах началась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, там пройдет отпевание, передает корреспондент РИАМО.
С самого утра люди приходят в храм и несут с собой цветы, также многие желающие выразить соболезнования передают траурные венки.
Гроб с телом актрисы разместили в храме. Священники готовятся провести церемонию отпевания. После завершения гражданской панихиды Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище.
Актриса ушла из жизни в возрасте 85 лет на фоне продолжительной болезни Вальденстрема. Голубкина в последние месяцы жаловалась на слабость и сильные боли.
Широкому зрителю народная артистка запомнилась по ролям в кинолентах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане».