сегодня в 10:54

Прощание с актрисой Ларисой Голубкиной началось в Москве

В столичном храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах началась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, там пройдет отпевание, передает корреспондент РИАМО.

С самого утра люди приходят в храм и несут с собой цветы, также многие желающие выразить соболезнования передают траурные венки.

Гроб с телом актрисы разместили в храме. Священники готовятся провести церемонию отпевания. После завершения гражданской панихиды Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище.

Актриса ушла из жизни в возрасте 85 лет на фоне продолжительной болезни Вальденстрема. Голубкина в последние месяцы жаловалась на слабость и сильные боли.

Широкому зрителю народная артистка запомнилась по ролям в кинолентах «Гусарская баллада», «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане».