Андрей Малахов приехал проводить в последний путь Ларису Голубкину

Телеведущий Андрей Малахов приехал на церемонию прощания с народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, которая вскоре начнется в столице, передает корреспондент РИАМО.

Траурные мероприятия проходят в храме святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. Рядом со входом стоит фото актрисы, венки, переданные от желающих почтить память усопшей. Один из них — от министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Гроб с телом актрисы находится в храме, вскоре пройдет церемония отпевания. По завершении гражданской панихиды Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище.

Актриса ушла из жизни в возрасте 85 лет после продолжительной борьбы со злокачественным заболеванием системы крови. Голубкина в последние месяцы жаловалась на слабость и сильные боли, а все ее тело было в пролежнях.