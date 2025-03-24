Адвокат Добровинский надеется, что Ефремов бросит пить после освобождения по УДО

Адвокат Добровинский: трудно судить о том, исправился Ефремов или нет

Адвокат Александр Добровинский, который представлял потерпевшую сторону в деле о пьяном ДТП Михаила Ефремова, выразил надежду, что после выхода по УДО актер перестанет пить, сообщает Газета.ru .

В понедельник стало известно, что суд одобрил условно-досрочное освобождение Ефремова, он выйдет на свободу через 15 суток. Во время судебного заседания актер пообещал, что больше не будет пить и не сядет за руль. Он таже сказал, что каждый день в колонии думал о содеянном. Судья посчитал, что ущерб пострадавшей стороне полностью возмещен.

«Я надеюсь, что в колонии он бросил пить. Исправился он или нет, мне трудно судить», — сказал Добровинский.

Юрист также отметил, что все должно быть сделано согласно закону. Добровинский считает, что Ефремову следовало бы пообщаться со своим адвокатом Эльманом Пашаевым, который сейчас находится в СИЗО по делу о мошенничестве. Скандальный адвокат первым взялся защищать интересы Ефремова, пытаясь доказать, что за рулем был не он.

После выхода на свободу Ефремов решил в первую очередь заняться здоровьем из-за серьезных проблем с легкими.