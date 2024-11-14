Скандальному юристу Пашаеву в СИЗО запретили общаться с внешним миром

Скандальный адвокат Эльман Пашаев содержится в СИЗО «Матросская тишина». Юристу запретили общаться с внешним миром, он не имеет права просить свиданий и даже писать письма родным, сообщает SHOT .

«Матросская тишина» — один из самых строгих изоляторов в стране, куда часто попадают генералы, адвокаты и юристы. Пашаев сидит в камере с еще двумя людьми, которые раньше были «в погонах».

Сам адвокат на условия содержания не жалуется. Он заявил, что в СИЗО отличный душ, в камеру можно бесконечно заказывать еду из ресторана, постельное меняют каждую неделю. У Пашаева насыщенный график с походами в спортзал, прогулками, чтением и посещением салона красоты.

При всей этой «тюремной роскоши» он может контактировать только со своим адвокатом. Все передачки досматриваются — выдавливается зубная паста, продукты режут и протыкают, а письма проходят строгую цензуру.

Пашаева обвиняют в крупном мошенничестве. Он заявлял, что за деньги может вытащить из тюрьмы «королеву марафонов» Елену Блиновскую. За это адвокат получил 8,5 млн руб. и 300 тыс. долларов, но обещание не выполнил. У него уже было три очных ставки с мужем блогера Алексеем Блиновским.

Ранее также сообщалось, что Пашаев, предположительно, придумал схему обмана заключенных, отправившихся в зону СВО. Он обещал им помочь остаться служить в тылу за деньги.