Раскрыта схема обмана адвокатом Пашаевым заключенных в зоне СВО

Отправленный в СИЗО на два месяца юрист Эльман Пашаев, предположительно, придумал схему обмана заключенных, отправившихся в зону СВО вместо тюремного заключения. За деньги он обещал помочь остаться служить в тылу, сообщает Mash .

Адвокат «помогал» заключенным во время прохождения службы в 95 полку в зоне спецоперации. Некоторые зэки доверились Пашаеву и, предположительно, стали его жертвами. Около пяти человек планируют пойти в суд. Юрист мог обмануть их на несколько десятков млн рублей.

Супруга одного из заключенных поделилась, что Пашаев предлагает устроить ее мужа в тыл за деньги. За это мужчина требовал 1,2 млн рублей и предлагал разбить сумму на две части, выплачивать ее поэтапно. Однако в последний момент девушка отказалась.

Ранее сообщалось, что Пашаева подозревают в получении трех млн рублей за поддельное ранение. Он якобы получил травмы в апреле 2024 года.