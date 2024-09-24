Эльмана Пашаева подозревают в получении 3 млн рублей за поддельное ранение

Следователи подозревают экс-адвоката Эльмана Пашаева в получении 3 млн рублей из бюджета за поддельное ранение, сообщает Mash .

Мужчина мог специально объявить себя в апреле раненым, чтобы получить госпособие.

Ранее силовики весь день допрашивали командира 95-го стрелкового полка Виктора Москаленко с позывным Сид. Затем они вызвали на допрос еще двоих человек.

Следователи в рамках проверки запросили дело по бойцу с позывным Крюгер. Мужчина работал медиком и, по предварительной информации, мог сделать Пашаеву липовую справку.

Специалисты выясняют все подробности о ранении Пашаева, которое могло быть в апреле. Еще проверка затронула случай в июле, когда экс-адвокат писал в соцсетях, что выжил после прилета дрона-камикадзе ВСУ. Он пытался получить выплаты за ранение. Но в пятой бригаде, где он начал служить вместо старого места, ему отказали, так как заподозрили неладное.

Вскоре Пашаев приехал в Москве, где его видели подозрительно живым и целым.