Ефремов займется спасением своего здоровья после выхода на свободу

Актер Михаил Ефремов выйдет на свободу через 15 дней. Первым делом артист пообещал заняться своим здоровьем и отправиться к пульмонологу для лечения легких, сообщает Mash .

Состояние легких Ефремова настолько плохое, что, если не заняться их лечением, актер может умереть. Поэтому сразу после выхода на свободу он отправится к врачу.

24 марта прошло судебное заседание, на котором рассматривалось ходатайство об УДО Ефремова. В результате Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил прошение. Вред потерпевшей стороне возмещен в полном размере, судья учел раскаяния и извинения.

Ефремов в суде пожаловался на здоровье, а еще отметил, что больше никогда не будет пить и не сядет за руль. Он также признался, что скучает по своей профессии. При этом в ходе заседания актера признавали злостным нарушителем режима колонии из-за найденного телефона.

Артист отбывает срок за пьяное ДТП. 8 июня 2020 года автомобиль Ефремова столкнулся с другой машиной. В результате водитель погиб.