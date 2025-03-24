SHOT: Михаилу Ефремову одобрили УДО, он выйдет на свободу

В понедельник прошло судебное заседание, на котором рассматривалось ходатайство об УДО Ефремова. В результате Алексеевский районный суд Белгородской области одобрил прошение.

SHOT пишет, что Ефремова освободят.

В ходе заседания актер заявил, что раскаивается в совершенном преступлении. Он также пожаловался на здоровье, а еще отметил, что больше никогда не будет пить и не сядет за руль.

Кроме того, Ефремов сообщил, что тоскует по своей актерской профессии. При этом в ходе заседания мужчину признавали злостным нарушителем режима колонии из-за найденного телефона.

Артист отбывает срок за пьяное ДТП. 8 июня 2020 года авто актера столкнулось с другой машиной. В результате водитель погиб.