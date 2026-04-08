Стоимость нефти начала снижаться на фоне двухнедельного перемирия США и Ирана

Мировые цены на нефть резко обвалились на фоне новостей о двухнедельном перемирии между США и Ираном, сообщает РИА Новости .

По состоянию на 3:04 по московскому времени июньские фьючерсы на нефть марки Brent упали на 12,6% — до 91,92 доллара за баррель. Показатель впервые за период с 23 марта опустился ниже отметки в 92 доллара.

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI подешевели на 16,6%, до 94,1 доллара за баррель.

Ранее по причине ближневосточного конфликта стоимость барреля российской нефти марки Urals составляла 116,05 долларов за баррель.

США и Иран прекратят огонь на две недели. Израиль также присоединился к перемирию. В это время будут вестись переговоры между странами о прекращении войны.

