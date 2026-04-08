СМИ: переговоры США и Ирана состоятся в Пакистане в пятницу

Первый раунд переговоров между США и Ираном планируется провести уже на этой неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Axios Барака Равида.

Встреча состоится в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

«Первый раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном о соглашении по прекращению войны планируется провести в пятницу в Исламабаде», — заявил Равид.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на приостановку бомбардировки Ирана на две недели. Прекращение огня будет двусторонним. Израиль присоединится к этому решению.

