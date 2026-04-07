Война в Иране привела к росту цен на российскую нефть до 13-летнего максимума

Цена была установлена при отправке нефти из порта Приморск на Балтике. В черноморском порту Новороссийск баррель нефти Urals реализуется по цене 114,45 долларов.

При этом авторы статьи отмечают, что цена на нефть без учета расходов на транспортировку почти в два раза превышает средний уровень в 59 долларов за баррель, заложенный в российском бюджете на 2026 год. Неожиданные доходы от продажи нефти снижают финансовое давление на Москву, позволяя продолжать украинский конфликт.

Кроме того, на стоимость российской нефти негативно повлиял конфликт Соединенных Штатов и Израиля с Ираном.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия и Словакия выступают против запрета на поставки российских нефти и газа в Европу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.