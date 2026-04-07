Война в Иране привела к росту цен на российскую нефть до 13-летнего максимума
Фото - © Mikhail Erguine / Фотобанк Лори
Из-за ближневосточного конфликта стоимость барреля российской нефти марки Urals достигала 116,05 долларов за баррель, сообщает агентство Bloomberg.
Цена была установлена при отправке нефти из порта Приморск на Балтике. В черноморском порту Новороссийск баррель нефти Urals реализуется по цене 114,45 долларов.
При этом авторы статьи отмечают, что цена на нефть без учета расходов на транспортировку почти в два раза превышает средний уровень в 59 долларов за баррель, заложенный в российском бюджете на 2026 год. Неожиданные доходы от продажи нефти снижают финансовое давление на Москву, позволяя продолжать украинский конфликт.
Кроме того, на стоимость российской нефти негативно повлиял конфликт Соединенных Штатов и Израиля с Ираном.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия и Словакия выступают против запрета на поставки российских нефти и газа в Европу.
