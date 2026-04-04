Венгрия и Словакия будут добиваться от ЕС отмены санкций против энергетики РФ

Венгрия и Словакия выступают против запрета на поставки российских нефти и газа в Европу. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после разговора по телефону со словацким коллегой Робертом Фицо, сообщает ТАСС .

Будапешт и Братислава призывают срочно принять меры, которые позволят странам ЕС избежать дефицита сырья и топлива и роста цен на все виды энергоносителей. Они планируют совместно добиваться отмены санкций против энергоресурсов РФ.

Венгрия и Словакия предлагают «выбросить на помойку» планы ЕС, которые предполагают запрет на российские энергоносители и переход к более дорогой и недоступной энергетической политике.

Также Орбан призвал Брюссель заставить украинского президента Владимира Зеленского открыть нефтепровод «Дружба».

По его словам, сейчас Европе угрожает энергетический кризис из-за ситуации на Ближнем Востоке. Предотвратить его можно только путем пополнения своих запасов нефти и газа из всех возможных источников, в том числе с помощью российских энергоресурсов.

Ранее Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро. Это в том числе связано с тем, что Киев прекратил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.