сегодня в 17:41

Стоимость газа резко выросла на Западе после заявления Путина

Природный газ подорожал в Европе после того, как президент РФ Владимир Путин высказался о перспективе сохранения транзита «голубого топлива» через Украину, сообщает РИА Новости .

Стоимость фьючерсов подскочила в пятницу на 5%. Этот показатель роста стал максимальным за неделю.

В четверг российский лидер заявил, что РФ готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом. Однако это не представляется возможным в условиях иска от Киева к «Газпрому».

Путин отметил, что своими действиями Украина «наказывает Европу», без поддержки которой не сможет существовать.

31 декабря истекает договор о транзите российского газа через Украину в Европу, заключенный в 2019 году. Киев отказался его продлевать.