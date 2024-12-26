Украина наказывает Европу: Путин объяснил, почему Киев против транзита газа РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова поставлять свой газ через территорию Украины по контракту с любым контрагентом, но это невозможно, так как Киев решил наказать Европу, сообщает ТАСС .

В ходе пресс-конференции, посвященной итогам неформального саммита глав стран СНГ и заседания ВЕЭС, Путин заявил, что действия Киева по закрытию транзита российского газа является «наказанием для Европы». Москва не сможет поставлять топливо в Европу из-за иска Киева.

Путин выразил уверенность в том, что остановка транзита российского газа через территорию соседней страны негативно отразится на ценах газа в Европе — он станет значительно дороже.

Ранее президент РФ Путин рассказал подробности о встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Российский лидер считает, что именно Словакия в будущем может стать площадкой для переговоров с Украиной.