Путин: РФ не против, чтобы Словакия была переговорной площадкой по Украине

Словакия в будущем может стать площадкой для переговоров России и Украины. РФ не против этого, заявил российский лидер Владимир Путин, сообщает ТАСС .

Президент РФ отметил, что в ходе его встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо обсуждался вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине.

По словам Путина, Словакия выразила готовность предоставить площадку для переговоров Москвы и Киева. Президент уточнил, что Россия не против такого варианта, он является «приемлемым», если «дело до переговоров» все же дойдет.

Также Путин заявил, что у него достаточно полная информация о ходе спецоперации. Информацию о том, что происходит на фронте, он получает «днем и ночью».

Путин провел личную встречу с премьером Словакии Фицо 22 декабря в Кремле. Лидеры двух стран обсудили основные темы международной повестки и транзит российского газа.