Путин проводит личную встречу с премьером Словакии Фицо

Президент России Владимир Путин вечером 22 декабря в Кремле встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Павел Зарубин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с Зарубиным сообщил, что встреча с Фицо была запланирована несколько дней назад. О чем именно будут общаться Путин и Фицо, Песков не уточнил.

Песков также отметил, что с легкостью можно предположить, что лидеры двух стран обсудят основные темы международной повестки и транзит российского газа.

«Лучше дождаться окончания встречи», — сказал Песков в завершении беседы с журналистом.