Путин: Украина не может существовать без поддержки Европы

Украина нуждается в поддержке Европы, без нее она перестанет существовать, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС .

Российский лидер напомнил, что Киев отказался продлевать контракт, согласно которому через Украину осуществлялся транзит российского газа в Европу. Путин подчеркнул, что у этого будут последствия.

По словам президента РФ, Киев «клюет руку», которая его кормит, имея в виду Европу. Путин считает, что без поддержки из Брюсселя Украина «не то что воевать — существовать не может».

Российский лидер уверен, что, закрывая контракт на поставку нашего газа, Киев наказывает Европу.

Ранее Путин рассказал, что за 2024 год российская экономика выросла почти на 4%. Власти будут стремиться к тому, чтобы в наступающем 2025 году инфляция замедлилась.