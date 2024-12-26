Путин: за 2024 год российская экономика выросла почти на 4%

Российская экономика по итогам уходящего года выросла почти на 4%, такое заявление сделал президент Владимир Путин в ходе подведения итогов неформального саммита глав стран СНГ и заседания ВЕЭС, пишет ТАСС .

По словам Путина, власти будут стремиться к тому, чтобы в наступающем 2025 году инфляция замедлилась. Также они рассчитывают на то, что доходы населения продолжат увеличиваться.

Главным приоритетом российской власти является благополучие населения своей страны. Путин подчеркнул, что это остается неизменным и приоритетным.

Ранее Путин ответил на вопрос журналистов о том, верит ли в окончание специальной военной операции на Украине в 2025 году.