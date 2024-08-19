Действовать быстро и эффективно: как защитить себя и ребенка при встрече с извращенцем
Фото - © Sergey Nivens / Фотобанк Лори
В материале РИАМО инструкция, как стоит себя вести с извращенцами, чтобы обезопасить себя.
Почему люди становятся извращенцами
Фото - © Unsplash.com
Кандидат психологических наук, клинический психолог, сексолог Виктория Сорокина утверждает, что вопрос о том, что движет людьми к необычным или крайним формам сексуального выражения, как например: онанизм, эксгибиционизм и другим подобным практикам, — сложная и многогранная тема. Эксперт выделяет несколько факторов, которые могут способствовать этому.
1. Психологические травмы.
Часто извращенное поведение может быть связано с неким психическим дискомфортом или травмой в прошлом. Это могут быть ситуации, связанные с насилием, пренебрежением или нарушением границ в детстве. В таких случаях человек может стремиться взять под контроль свою жизнь через экстремальные формы самовыражения.
2. Социальное влияние.
В современном мире влияние массмедиа и открытые доступы к информации играют немалую роль. Множество фильмов и контент в интернете могут формировать у людей неправильные представления о сексе, заставляя их искать «необычное» в своей жизни. Таким образом, нормализуется поведение, которое ранее считалось табу.
3. Физиологические факторы.
Гормоны, нейротрансмиттеры и даже генетика могут влиять на человеческую сексуальность. Иногда повышенная возбудимость или необычные предпочтения могут быть вызваны физическими изменениями в организме.
4. Поиск новизны.
Многие люди в какой-то момент своего развития начинают испытывать потребность в новизне и острых ощущениях. Это может привести к экспериментам с различными формами сексуального поведения. Желание выйти за рамки привычного иногда толкает человека на путь эксцентричности.
5. Идентичность и самовыражение.
Порой извращенные практики становятся способом самовыражения или поиска идентичности. Человек может осознавать свои наклонности, но осуждать себя за них, что приводит к внутреннему конфликту. Поэтому они могут начать открывать свое «я», вовлекаясь в такие практики, чтобы почувствовать себя свободнее.
Как не заблудиться в лесу и что делать, если вы все-таки потерялись>>
Что делать, если столкнулись с извращенцем
Фото - © Unsplash.com
Когда человек сталкивается с потенциальным извращенцем, важно действовать быстро и эффективно, чтобы обезопасить себя. Виктория Сорокина приводит несколько рекомендаций, которые могут помочь в такой ситуации:
- Сохраняйте спокойствие. Стресс и паника могут затруднить принятие решений. Постарайтесь сосредоточиться на том, что нужно сделать дальше.
- Демонстрация уверенности. Часто злоумышленники выбирают жертву по признаку слабости. Если вы покажете уверенность и силу, это может спугнуть их. Ходите с прямой осанкой и уверенно смотрите вокруг.
- Используйте голос. Громко и четко заявите, что вам некомфортно, и попросите уйти. Часто появление свидетелей — это лучшее средство защиты. Можно сказать: «Отстаньте от меня!» или «Я не хочу общаться!».
- Привлекайте внимание. Если ситуация становится угрожающей, не стесняйтесь звать на помощь. Громкий крик или обращение к окружающим могут отпугнуть извращенца.
- Избегайте изолированных мест. Постарайтесь удалиться в более многолюдное место или к группе людей. Чем больше свидетелей, тем меньше шансов, что злоумышленник останется безнаказанным.
- Знайте пути отхода. Всегда обращайте внимание на выходы и пути эвакуации, когда находитесь в общественных местах. Это поможет вам действовать быстрее в случае необходимости.
- Позвоните в полицию. Если вы ощущаете реальную угрозу, не стесняйтесь связаться с правоохранительными органами. Ваша безопасность всегда должна быть на первом месте.
- Обсуждение с близкими. После инцидента поговорите о ситуации с друзьями или членами семьи. Это поможет вам переработать свои эмоции и получить поддержку.
Не медлить и не стесняться: что делать, если пропал ребенок>>
Как обезопасить своего ребенка от потенциальных угроз со стороны извращенцев
Фото - © Гладских Екатерина / Фотобанк Лори
Сексолог Виктория Сорокина сообщает, что со своими детьми надо обязательно разговаривать о таких случаях и учить их правильно действовать в подобных ситуациях. Она приводит следующую инструкцию:
- Обсудите инцидент. Начните разговор с того, чтобы услышать, что именно произошло. Дайте возможность ребенку высказаться о своих чувствах и переживаниях. Это поможет ему понять, что вы на его стороне и готовы поддержать.
- Объясните, кто такие извращенцы. Расскажите о том, что в мире бывают разные люди, и некоторые из них могут вести себя неуместно или даже угрожающе. Используйте понятные для ребенка слова, объяснив, что такие люди могут пытаться причинить вред другим.
- Подчеркните важность безопасности. Объясните, что они не должны подходить к незнакомым людям и взаимодействовать с ними, особенно если их действия вызывают страх. Напомните ребенку о простых правилах: не разговаривать с незнакомцами, не принимать от них подарков и не оставаться наедине.
- Научите распознавать опасные ситуации. Обсудите с ребенком признаки того, что ситуация может быть потенциально опасной. Например, поясните, что если кто-то ведет себя странно или настойчиво, это повод уйти и сообщить об этом взрослому.
- Отвечайте на вопросы. Дети часто имеют много вопросов о мире вокруг. Будьте готовы ответить на все его вопросы открыто и честно. Это поможет построить доверительные отношения и снизит уровень страха.
- Репетируйте поведение. Проведите ролевые игры, где вы будете играть роль незнакомца, а ребенок — человека, который должен правильно отреагировать. Это поможет ему стать более уверенным в себе и знать, как действовать в реальной ситуации.
- Поддержка и время. Если ребенок испытывает страх или беспокойство после инцидента, дайте ему время и пространство для восстановления. Обсуждайте ситуацию, играйте вместе, проводите время вдвоем.
Важно помнить, что открытый и честный диалог — это ключ к тому, чтобы ребенок чувствовал себя защищенным и знал, как сохранить свою безопасность. Вы можете помочь ему справиться с этими сложными темами, показывая, что всегда рядом есть кто-то, кто поддержит и защитит.
Что делать при встрече с извращенцем в автомобиле
Фото - © Pixabay.com
К сожалению, встречаются случаи неадекватного поведения водителей, в том числе и такси, и важно знать, как правильно действовать в такой стрессовой ситуации. В незнакомую машину без опознавательных знаков вовсе не стоит садиться. Но если такое произошло, то эксперт дает такие рекомендации:
- Сохраняйте спокойствие. Попробуйте не паниковать и контролировать свои эмоции. Чем спокойнее вы будете, тем яснее сможете оценить ситуацию.
- Оцените обстановку. Если таксист ведет себя подозрительно или угрожающе, постарайтесь определить, есть ли возможность безопасно выбраться из автомобиля. Посмотрите, есть ли вокруг другие люди или открытые заведения.
- Используйте телефон. Если у вас есть возможность, вызовите на помощь. Поделитесь своим местоположением с близкими или позвоните в службу поддержки вашего сервиса такси. Сообщите, что находитесь в опасности.
- Запоминайте детали. Обратите внимание на номер машины, марку, цвет и любые другие характерные черты водителя — это поможет при последующем обращении в правоохранительные органы.
- Действуйте решительно. Если двери заблокированы, попытайтесь открыть их и покинуть машину, когда будет безопасно. Вы также можете попытаться привлечь внимание прохожих, крича или стуча в окно.
- Сообщите о происшествии. После освобождения обязательно сообщите в службу такси о поведении водителя, а также в полицию. Это может помочь предотвратить подобные случаи в будущем.
- Поделитесь своим опытом. Не стесняйтесь рассказывать другим о произошедшем — это важно для повышения осведомленности и безопасности.