Действовать быстро и эффективно: как защитить себя и ребенка при встрече с извращенцем

Почему люди становятся извращенцами

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Кандидат психологических наук, клинический психолог, сексолог Виктория Сорокина утверждает, что вопрос о том, что движет людьми к необычным или крайним формам сексуального выражения, как например: онанизм, эксгибиционизм и другим подобным практикам, — сложная и многогранная тема. Эксперт выделяет несколько факторов, которые могут способствовать этому.

1. Психологические травмы.

Часто извращенное поведение может быть связано с неким психическим дискомфортом или травмой в прошлом. Это могут быть ситуации, связанные с насилием, пренебрежением или нарушением границ в детстве. В таких случаях человек может стремиться взять под контроль свою жизнь через экстремальные формы самовыражения.

2. Социальное влияние.

В современном мире влияние массмедиа и открытые доступы к информации играют немалую роль. Множество фильмов и контент в интернете могут формировать у людей неправильные представления о сексе, заставляя их искать «необычное» в своей жизни. Таким образом, нормализуется поведение, которое ранее считалось табу.

3. Физиологические факторы.

Гормоны, нейротрансмиттеры и даже генетика могут влиять на человеческую сексуальность. Иногда повышенная возбудимость или необычные предпочтения могут быть вызваны физическими изменениями в организме.

4. Поиск новизны.

Многие люди в какой-то момент своего развития начинают испытывать потребность в новизне и острых ощущениях. Это может привести к экспериментам с различными формами сексуального поведения. Желание выйти за рамки привычного иногда толкает человека на путь эксцентричности.

5. Идентичность и самовыражение.

Порой извращенные практики становятся способом самовыражения или поиска идентичности. Человек может осознавать свои наклонности, но осуждать себя за них, что приводит к внутреннему конфликту. Поэтому они могут начать открывать свое «я», вовлекаясь в такие практики, чтобы почувствовать себя свободнее.

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