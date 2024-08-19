Действовать быстро и эффективно: как защитить себя и ребенка при встрече с извращенцем

Шпаргалки

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В материале РИАМО инструкция, как стоит себя вести с извращенцами, чтобы обезопасить себя.

Почему люди становятся извращенцами

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Кандидат психологических наук, клинический психолог, сексолог Виктория Сорокина утверждает, что вопрос о том, что движет людьми к необычным или крайним формам сексуального выражения, как например: онанизм, эксгибиционизм и другим подобным практикам, — сложная и многогранная тема. Эксперт выделяет несколько факторов, которые могут способствовать этому.

1. Психологические травмы.

Часто извращенное поведение может быть связано с неким психическим дискомфортом или травмой в прошлом. Это могут быть ситуации, связанные с насилием, пренебрежением или нарушением границ в детстве. В таких случаях человек может стремиться взять под контроль свою жизнь через экстремальные формы самовыражения.

2. Социальное влияние.

В современном мире влияние массмедиа и открытые доступы к информации играют немалую роль. Множество фильмов и контент в интернете могут формировать у людей неправильные представления о сексе, заставляя их искать «необычное» в своей жизни. Таким образом, нормализуется поведение, которое ранее считалось табу.

3. Физиологические факторы.

Гормоны, нейротрансмиттеры и даже генетика могут влиять на человеческую сексуальность. Иногда повышенная возбудимость или необычные предпочтения могут быть вызваны физическими изменениями в организме.

4. Поиск новизны.

Многие люди в какой-то момент своего развития начинают испытывать потребность в новизне и острых ощущениях. Это может привести к экспериментам с различными формами сексуального поведения. Желание выйти за рамки привычного иногда толкает человека на путь эксцентричности.

5. Идентичность и самовыражение.

Порой извращенные практики становятся способом самовыражения или поиска идентичности. Человек может осознавать свои наклонности, но осуждать себя за них, что приводит к внутреннему конфликту. Поэтому они могут начать открывать свое «я», вовлекаясь в такие практики, чтобы почувствовать себя свободнее.

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Что делать, если столкнулись с извращенцем

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Когда человек сталкивается с потенциальным извращенцем, важно действовать быстро и эффективно, чтобы обезопасить себя. Виктория Сорокина приводит несколько рекомендаций, которые могут помочь в такой ситуации:

  1. Сохраняйте спокойствие. Стресс и паника могут затруднить принятие решений. Постарайтесь сосредоточиться на том, что нужно сделать дальше.
  2. Демонстрация уверенности. Часто злоумышленники выбирают жертву по признаку слабости. Если вы покажете уверенность и силу, это может спугнуть их. Ходите с прямой осанкой и уверенно смотрите вокруг.
  3. Используйте голос. Громко и четко заявите, что вам некомфортно, и попросите уйти. Часто появление свидетелей — это лучшее средство защиты. Можно сказать: «Отстаньте от меня!» или «Я не хочу общаться!».
  4. Привлекайте внимание. Если ситуация становится угрожающей, не стесняйтесь звать на помощь. Громкий крик или обращение к окружающим могут отпугнуть извращенца.
  5. Избегайте изолированных мест. Постарайтесь удалиться в более многолюдное место или к группе людей. Чем больше свидетелей, тем меньше шансов, что злоумышленник останется безнаказанным.
  6. Знайте пути отхода. Всегда обращайте внимание на выходы и пути эвакуации, когда находитесь в общественных местах. Это поможет вам действовать быстрее в случае необходимости.
  7. Позвоните в полицию. Если вы ощущаете реальную угрозу, не стесняйтесь связаться с правоохранительными органами. Ваша безопасность всегда должна быть на первом месте.
  8. Обсуждение с близкими. После инцидента поговорите о ситуации с друзьями или членами семьи. Это поможет вам переработать свои эмоции и получить поддержку.

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Как обезопасить своего ребенка от потенциальных угроз со стороны извращенцев

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Сексолог Виктория Сорокина сообщает, что со своими детьми надо обязательно разговаривать о таких случаях и учить их правильно действовать в подобных ситуациях. Она приводит следующую инструкцию:

  1. Обсудите инцидент. Начните разговор с того, чтобы услышать, что именно произошло. Дайте возможность ребенку высказаться о своих чувствах и переживаниях. Это поможет ему понять, что вы на его стороне и готовы поддержать.
  2. Объясните, кто такие извращенцы. Расскажите о том, что в мире бывают разные люди, и некоторые из них могут вести себя неуместно или даже угрожающе. Используйте понятные для ребенка слова, объяснив, что такие люди могут пытаться причинить вред другим.
  3. Подчеркните важность безопасности. Объясните, что они не должны подходить к незнакомым людям и взаимодействовать с ними, особенно если их действия вызывают страх. Напомните ребенку о простых правилах: не разговаривать с незнакомцами, не принимать от них подарков и не оставаться наедине.
  4. Научите распознавать опасные ситуации. Обсудите с ребенком признаки того, что ситуация может быть потенциально опасной. Например, поясните, что если кто-то ведет себя странно или настойчиво, это повод уйти и сообщить об этом взрослому.
  5. Отвечайте на вопросы. Дети часто имеют много вопросов о мире вокруг. Будьте готовы ответить на все его вопросы открыто и честно. Это поможет построить доверительные отношения и снизит уровень страха.
  6. Репетируйте поведение. Проведите ролевые игры, где вы будете играть роль незнакомца, а ребенок — человека, который должен правильно отреагировать. Это поможет ему стать более уверенным в себе и знать, как действовать в реальной ситуации.
  7. Поддержка и время. Если ребенок испытывает страх или беспокойство после инцидента, дайте ему время и пространство для восстановления. Обсуждайте ситуацию, играйте вместе, проводите время вдвоем.

Важно помнить, что открытый и честный диалог — это ключ к тому, чтобы ребенок чувствовал себя защищенным и знал, как сохранить свою безопасность. Вы можете помочь ему справиться с этими сложными темами, показывая, что всегда рядом есть кто-то, кто поддержит и защитит.

Что делать при встрече с извращенцем в автомобиле

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К сожалению, встречаются случаи неадекватного поведения водителей, в том числе и такси, и важно знать, как правильно действовать в такой стрессовой ситуации. В незнакомую машину без опознавательных знаков вовсе не стоит садиться. Но если такое произошло, то эксперт дает такие рекомендации:

  1. Сохраняйте спокойствие. Попробуйте не паниковать и контролировать свои эмоции. Чем спокойнее вы будете, тем яснее сможете оценить ситуацию.
  2. Оцените обстановку. Если таксист ведет себя подозрительно или угрожающе, постарайтесь определить, есть ли возможность безопасно выбраться из автомобиля. Посмотрите, есть ли вокруг другие люди или открытые заведения.
  3. Используйте телефон. Если у вас есть возможность, вызовите на помощь. Поделитесь своим местоположением с близкими или позвоните в службу поддержки вашего сервиса такси. Сообщите, что находитесь в опасности.
  4. Запоминайте детали. Обратите внимание на номер машины, марку, цвет и любые другие характерные черты водителя — это поможет при последующем обращении в правоохранительные органы.
  5. Действуйте решительно. Если двери заблокированы, попытайтесь открыть их и покинуть машину, когда будет безопасно. Вы также можете попытаться привлечь внимание прохожих, крича или стуча в окно.
  6. Сообщите о происшествии. После освобождения обязательно сообщите в службу такси о поведении водителя, а также в полицию. Это может помочь предотвратить подобные случаи в будущем.
  7. Поделитесь своим опытом. Не стесняйтесь рассказывать другим о произошедшем — это важно для повышения осведомленности и безопасности.

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