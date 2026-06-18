Пропавшая на Пхукете ветврач из Приморья вернулась домой
Ветеринарный врач из Артема, которая пропала в Таиланде, была освобождена от «арабской мафии» и доставлена на родину. Сейчас она находится в специализированной клинике, сообщает ТАСС со ссылкой на волонтера и блогера Светлану Шерстобоеву.
Девушка уже дома, в спецклинике. Однако, по словам волонтера, подробности о том, как она попала к арабам и как те получили доступ к ее банковским счетам, раскрывать нельзя — родные закрыли всю информацию.
Волонтер рассказала, что посоветовала матери пропавшей обратиться в клинику с русскоязычными врачами-психиатрами, которые помогли организовать возвращение девушки на родину.
Шерстобоева назвала случившееся жуткой историей и поблагодарила мать девушки и ее подруг, которые боролись за нее. Она добавила, что впереди долгий период восстановления психики.
Ранее пропавшая в Таиланде ветврач вышла на связь и шокировала родственников.
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