Пропавшая в Таиланде ветврач вышла на связь и шокировала родственников

Ветеринар из Приморья, 43-летняя Дарья Ш., которая пропала в Таиланде, нашлась. Женщина вышла на связь с родными, рассказала о предстоящей свадьбе и шокировала родственников, сообщает «Царьград» .

Ранее о загадочной пропаже россиянки рассказали родственники и подруги. Они подозревают, что женщина могла стать жертвой молодого человека, которому нужны ее деньги.

Как рассказала волонтер и блогер Светлана Шерстобоева, активно занимающаяся поисками пропавшей, женщина снова вышла на связь.

«Накануне мы получаем сообщение в нашей поисковой группе: Даша вышла на связь! Правда, с чужого телефона с арабским номером», — написала волонтер.

По ее словам, ветврач сообщила, что у нее украли паспорт, сотовый телефон, деньги и драгоценности. Кроме того, женщина еще связалась с мамой, которой рассказала, что хочет выйти замуж за диджея и планирует поездку для знакомства с родственниками в Дубай.

При этом пока не было связи с Дарьей, туристка несколько раз посещала полицейский участок и три раза обращалась в больницу из-за ожога медузы, укуса обезьяны и обморока. Еще, по сведениям одного из знакомых ветврача, через которого она обменивала валюту, на баты женщина поменяла 300 тыс. рублей.

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