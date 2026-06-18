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ТЦ «Садовод» в Москве получил повреждения при атаке БПЛА

В Москве средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако есть повреждения, сообщает мэр Сергей Собянин.

На данный момент ликвидированы еще пять дронов. Упавшие обломки повредили одно из зданий на территории торгового центра «Садовод».

«Пострадавших нет», — заявил Собянин в мессенджере МАКС.

Сотрудники экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков беспилотников.

Ранее на подлете к Москве ликвидировали 15 БПЛА. Позже Собянин сообщил об уничтожении еще 13 беспилотников.

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