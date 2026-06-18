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Сбиты еще 13 беспилотников, летевших на Москву

На Москву продолжают лететь беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Сбито еще 13 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — рассказал Собянин в мессенджере МАКС.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще 15 беспилотников, которые летели в сторону Москвы.

При этом в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

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