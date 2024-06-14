Как не заблудиться в лесу и что делать, если вы все-таки потерялись

В материале РИАМО рассказываем о том, как правильно вести себя в лесу, чтобы вернуться с прогулки целым и невредимым.

Предупредите родных о своем походе в лес Фото - © Unsplash.com Расскажите родным, куда и в какое время вы отправляетесь, какой планируете маршрут, каким образом и когда рассчитываете вернуться. Отправьте родственникам или друзьям геометку, когда будете входить в лес. Определитесь со временем возвращения. Если к назначенному часу вы не вышли на связь и находитесь вне зоны доступа – близкие смогут позвонить в службу спасения и дать специалистам ориентир о вашем приблизительном местонахождении.

Составьте хотя бы примерный маршрут Фото - © Unsplash.com Изучите карту местности, в которой вы планируете путешествовать по лесу. Отметьте и постарайтесь запомнить важные ориентиры (реки, дороги, озера, железнодорожные пути, населенные пункты, СНТ, автозаправки, базы отдыха). Сделайте скриншоты карты на случай, если интернет в лесу пропадет.

Зарядите все гаджеты Фото - © Unsplash.com Перед выездом на природу зарядите смартфон, желательно захватить с собой и дополнительный полностью заряженный аккумулятор (powerbank). Установите приложения-карты для смартфонов, которые могут отслеживать местонахождение по GPS даже при отсутствии сотовой связи и интернета. Если у вас есть работающий кнопочный телефон – возьмите и его тоже, такие устройства разряжаются гораздо дольше современных гаджетов.

Запомните расположение солнца Фото - © Unsplash.com В тот момент, когда вы входите в лес, запомните время и расположение солнца. В процессе путешествия, сверяясь с часами, можно определить по солнцу, в каком направлении нужно возвращаться обратно. Если в день предполагаемой прогулки по лесу ожидается непогода, лучше отложить мероприятие.

Правильно одевайтесь Фото - © Unsplash.com Экипируйтесь на случай внезапных погодных катаклизмов. Стоит взять с собой дождевик, не помешает также пакет для мусора – он легкий и занимает мало места, но может пригодиться, чтобы укрыть вещи от ливня. Не надевайте камуфляжный костюм или темную (серую, черную, синюю, зеленую) одежду, лучше отдать предпочтение экипировке с яркими элементами и/или светоотражающими полосками. Если такой одежды нет, помогут яркий скотч или изолента, наклеенные на рукава. На ногах в идеале должны быть резиновые сапоги или походные ботинки (желательно с высоким берцем, чтобы не допустить травмы голеностопа). С собой или на себе нужно иметь хотя бы одну теплую вещь (свитер, худи, ветровку).

Что взять с собой в лес Фото - © Unsplash.com Спички, зажигалка, походная аптечка с антигистамином, обезболивающим, пластырем, йодом, эластичным бинтом. Если вы принимаете лекарства по назначению врача – возьмите и их тоже, даже если планируете поход всего на несколько часов. Все эти предметы имеет смысл положить в полиэтиленовый пакет, чтобы избежать промокания.

Репеллент, нож, свисток на шнурке.

Компас – для ориентирования на местности. Фонарик – для поиска дороги, когда начинает смеркаться (после наступления темноты передвигаться по лесу не рекомендуется, чтобы избежать травм).

Питьевая вода (1.5–2 литра).

Небольшой запас калорийных, но не слишком сладких или соленых закусок. Подойдут, например, козинаки, орехи, сухари, крекеры.

Рулончик яркого скотча или изоленты. Если вы начнете блуждать, можно наклеивать метки на ветки деревьев (например, справа от себя), чтобы примерно понимать направление движения и не ходить кругами. Если вы окончательно заблудитесь, метки помогут спасателям понять, в каких местах вас искать.

Что делать, если вы все-таки заблудились Фото - © Unsplash.com Если вы находитесь в зоне покрытия сотовой связи, звоните в 112, это можно сделать даже при нулевом балансе. В систему 112 внедрена функция геопозиционирования, которая поможет обнаружить ваше местонахождение. Сообщите оператору, что вы видите вокруг себя. Если вы наблюдаете заметные ориентиры (раскидистое дерево на поляне, озеро, просека, завалы бурелома, выжженные проплешины) – это самое удачное место для того, чтобы звонить спасателям. Связавшись с поисковиками, оставайтесь на месте и никуда не уходите. Только после звонка спасателям можно позвонить близким и рассказать о ситуации. Попросите их не перезванивать без повода, чтобы не разряжался телефон. Если вы вышли на открытую местность, не видите ориентиров и не знаете, куда двигаться дальше, лучше оставайтесь там. Поисковики смогут увидеть вас с опушки леса или с вертолета. Если сотового сигнала нет, следует внимательно прислушаться к звукам дороги. Останавливайтесь время от времени и прислушивайтесь в течение 3-5 минут. Звук автотрассы или движущегося поезда можно услышать за 1-2 километра, а это всего 15-20 минут пешком даже по пересеченной местности. В районе дорог или «железки», как правило, есть стабильная сотовая связь. Если в лесу тишина и нет звуковых ориентиров, постарайтесь найти реку или ручей и двигаться вдоль них вниз по течению – рано или поздно они выведут к деревне, поселку или санаторию, и вы сможете попросить о помощи или позвонить поисковикам. Чтобы привлечь внимание спасателей или других путешественников, можно свистеть в свисток или стучать палкой по дереву – по лесу эти звуки разносятся на большие расстояния. Если вы испытываете приступ паники, попробуйте «сжечь» адреналин интенсивной физнагрузкой. Можно пробежаться кругами, сделать серию приседаний или отжиманий. После упражнений, как правило, приходят успокоение и сосредоточенность.