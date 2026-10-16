Мужчина пострадал из-за атаки БПЛА на Ростовскую область
Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один человек пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Мужчина получил ранение в Аксайском районе. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
«Выражаю сочувствие и поддержку пострадавшему и желаю скорейшего выздоровления», — отметил Слюсарь в мессенджере МАКС.
Из-за падения беспилотников повреждения получили производственно-складские помещения. Возник пожар. Оперативные службы работают на месте происшествия.
Губернатор добавил, что атаке также подверглись Чертковский район и город Батайск.
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