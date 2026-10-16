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Свыше 20 летевших в Москву самолетов перенаправили в другие города

Транспорт

Более 20 самолетов, следовавших в московские аэропорты, были перенаправлены в другие города из-за действующих ограничений по безопасности, сообщает ТАСС.

В частности, по информации Шереметьево, рейсы из Стамбула, Грозного, Минска, Калининграда, Кирова, Нижнекамска, Челябинска и Саратова, летевшие в этот аэропорт, отправили в Нижний Новгород, Чебоксары и Санкт-Петербург.

Еще два рейса — из Хургады и Баку — не смогли сесть в Домодедово. В справочной службе аэропорта уточнили, что их временно перенаправили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Во Внуково не смогли приземлиться 12 самолетов из Дубая, Батуми, Екатеринбурга, Стамбула, Антальи, Пскова, Баку, Сыктывкара и Хургады. Они направились в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Чебоксары, Стамбул и Саратов.

Ранее в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели ограничения.

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