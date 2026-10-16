Силы ПВО ликвидировали еще 10 летевших на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Сбито еще десять дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Уничтожены еще десять беспилотников», — говорится в канале Собянина в МАКС.

Сейчас сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Ранее было уничтожено 49 летевших на столицу БПЛА.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.