Несколько беспилотников атаковали московский НПЗ
Несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) достигли московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил мэр Сергей Собянин.
«Принимаются меры к ликвидации последствий», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.
На данный момент средства противовоздушной обороны продолжают отражать массовую атаку на Москву.
Ранее при атаке БПЛА повреждения получил ТЦ «Садовод» в столице. С начала суток сбито было 33 дрона.
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