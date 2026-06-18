Несколько беспилотников атаковали московский НПЗ

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«Принимаются меры к ликвидации последствий», — отметил Собянин в мессенджере МАКС.

На данный момент средства противовоздушной обороны продолжают отражать массовую атаку на Москву.

Ранее при атаке БПЛА повреждения получил ТЦ «Садовод» в столице. С начала суток сбито было 33 дрона.

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