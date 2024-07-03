Не медлить и не стесняться: что делать, если пропал ребенок

В материале РИАМО рассказываем, как нужно поступать, если пропал ребенок, зачем нужны волонтеры и почему тревогу нужно бить как можно раньше.

Не паниковать Фото - © Unsplash.com Паника в экстренной ситуации – злейший враг. Поэтому, если ребенок пропал, в первую очередь нужно собраться, убрать лишние мысли и сосредоточиться на поиске. Ребенок может пропасть в супермаркете, поезде, в аэропорту или на вокзале. В таких случаях нужно вспомнить, где в последний раз вы видели ребенка. Дальше обратиться к охраннику, проводнику, сотрудникам вокзала и объяснить ситуацию. Важно четко описать внешность ребенка, назвать его имя и все, что может помочь в поиске. К тому же не нужно стесняться просить о помощи людей вокруг и громко звать ребенка по имени. В такой ситуации не важно, что подумают другие, важно – быстро найти пропавшего. В таких случаях найти ребенка удается довольно быстро и официального обращения в полицию не потребуется.

Обратиться в полицию Фото - © Медиасток.рф Если ребенок пропал и поиски заняли уже больше одного часа, то нужно сразу сообщать об этом в полицию по телефону 112. Не нужно ждать трое суток, не нужно бояться, что после поисков к вашей семье будет пристальное внимание правоохранителей и соцслужб. В случае исчезновения ребенка главное – найти его быстро живым и здоровым. Для обращения в отделение возьмите свежую фотографию, вспомните, во что ориентировочно может быть одет ребенок, возьмите свои документы и документы ребенка. Обязательно необходимо уточнить, где видели ребенка в последний раз. Не нужно стесняться и бояться, о помощи нужно просить всех и сразу. Полицейские после успешного поиска, конечно, придут к вам, возьмут объяснение и даже проведут воспитательную беседу. Но, во-первых, лишней информация не будет никогда, а во-вторых, семье нечего бояться, если в ней все благополучно. У полицейских и волонтеров нет задачи лишить детей семьи, для них важно найти ребенка живым и здоровым.

Обратиться к волонтерам Фото - © Unsplash.com После того, как заявление в полиции у вас приняли, можно обращаться и в поисковые отряды, такие как «Лиза Алерт». К ним можно круглосуточно обратиться по телефону: 8 (800) 700-54-52. Работает и организация «Поиск пропавших детей»: 8 (499) 686-02-01. Чтобы не нарваться на мошенников, помните, что поисковые волонтерские организации не требуют денег и просят в первую очередь подать заявление в полицию. Также тут могут оказать информационную и психологическую поддержку. Дальше нужно находиться в постоянном контакте с полицейскими и волонтерами и следовать их инструкциям. Не лишним будет взять номер сотрудника, занятого поисками, чтобы быть с ним на связи.

Сообщить все о ребенке и честно отвечать на все вопросы При обращении в полицию и к волонтерам важно сообщать все данные о ребенке, и будьте готовы к тому, что вам будут задавать неприятные вопросы, возможно, слишком личные. На все нужно отвечать максимально честно. Полицейские спрашивают о ситуации в семье не из праздного любопытства – им важно установить все обстоятельства исчезновения ребенка, и именно это поможет в поисках. Важно осмотреть и все вещи пропавшего ребенка, особенно если он ушел из дома, а не просто заблудился. Быстро и тщательно нужно пересмотреть все вещи, тетради, записки, дневники, по возможности просмотреть социальные сети. Если ребенок пропал в лесу, к поискам нужно сразу подключать сотрудников МЧС, лесников, кинологов.

Обзвонить всех родственников и друзей Фото - © Adobe Stock Во время поисков важно начинать обзвон с родственников и друзей. Больницы и прочие учреждения можно тоже обзвонить, но обычно этим занимаются полицейские. Помните, многое зависит от активности поисков. Поэтому нужно именно звонить, а не писать сообщения, добиваться ответов от всех, у кого может находиться ребенок. Сообщить о пропаже нужно учителям, тренерам, педагогам – они тоже могут помочь в поисках. При обзвоне постарайтесь выяснять все подробности, возможно, при последнем посещении друзей ваш ребенок что-то говорил о своих планах, рассказывал о каких-нибудь «тайных друзьях» и прочем. Если тревога окажется ложной, нужно будет потом всех обзвонить, объяснить ситуацию и извиниться. Вас все поймут и никто не осудит – не нужно бояться побеспокоить людей.

Опросить всех свидетелей и просить о помощи Фото - © Unsplash.com Не нужно стесняться обращаться за помощью ко всем, кто мог видеть пропавшего ребенка. Показывайте фотографию в телефоне, спрашивайте, не видели ли люди чего-то подозрительного. Важно опросить соседей, которые могли видеть, куда и с кем ушел ребенок. Если у ребенка есть телефон, нужно обратиться к оператору связи и постараться установить место нахождения.

Использовать соцсети и СМИ Фото - © Adobe Stock Помогут в поисках социальные сети и СМИ. Разместите объявление о поиске ребенка в популярные каналы и паблики вашего города, можно задействовать и соседние – подростки нередко убегают в другой город. Свяжитесь со СМИ, журналисты помогут в поиске – они разместят объявление и постараются помочь в поиске. Тут тоже важно помнить, что когда поиски завершатся, то нужно сообщить всем об итогах и поблагодарить за помощь. Помните, что поиски прекращать нельзя даже ночью. Особенно если речь идет о маленьких детях.