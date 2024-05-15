Что делать и куда обращаться, если увидели «закладчика»

В материале РИАМО рассказываем, как себя вести при встрече с «закладчиками» или «поисковиками» в подъезде или во дворе дома.

Кто такие «закладчики»? Фото - © Freepik.com «Закладчики» — это курьеры наркоторговцев, которых, как правило, нанимают по объявлениям в сети. Их общение с дилерами обычно проходит через мессенджеры, поэтому они не знают, на кого работают. Распространители наркотиков получают мелкие партии запрещенных веществ, расфасованные в ZIP-пакетики, а затем прячут последние в тайниках — делают те самые «закладки». Затем их фотографируют, чтобы переслать заказчику, а тот, в свою очередь, передает координаты наркопотребителям.

Как понять, что перед вами «закладчик»? Фото - © Freepik.com У «закладчиков» сложно выделить конкретные особенности внешности — однако их могут выдать действия. К примеру, злоумышленники зачастую пытаются спрятать что-то в легкодоступных, но малопроходимых общественных местах или приклеить что-то небольшое на скотч к забору, лавочке или другой поверхности. Затем такие места обязательно фотографируют, чтобы по этим снимкам «закладки» могли найти наркопотребители. Как следует из сводок МВД, в роли «закладчиков» нередко выступают студенты, пенсионеры, а порой даже школьники.

Как поступить при встрече с «закладчиком»? Фото - © senivpetro/Freepik.com Если вы предполагаете, что увидели «закладчика», наберите «102» или «112», а затем сообщите о ваших наблюдениях дежурному. В сообщении нужно максимально подробно описать подозреваемого, при наличии у него машины сообщить ее номер, а также направление, в котором он скрылся. Если же после встречи с «закладчиком» вы волнуетесь за свою безопасность, обязательно сообщите об этом в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России. Сделать это можно по номерам «телефона доверия МВД России»: 8 (800) 222-74-47 (бесплатный) и 8 (495) 031-74-47.

Можно ли трогать «закладку» Фото - © Freepik.com Прикасаться к «закладке» ни в коем случае не стоит — до приезда полиции никак не взаимодействуйте с ней. Дело в том, что сотрудники правоохранительных органов должны будут снять с нее отпечатки пальцев подозреваемых.

Можно ли попытаться задержать «закладчика»? Фото - © Freepik.com Право задерживать преступников есть не только у сотрудников правоохранительных органов, но и у очевидцев преступления. «Задержание такого лица [подозреваемого — прим. РИАМО] осуществляется с целью доставить его в органы власти и тем самым пресечь возможность совершения им новых преступлений», — говорится в постановлении Верховного суда (ВС) РФ. Но есть важная оговорка: при задержании важно применять физическую силу лишь в необходимых пределах. Если поймать предполагаемого преступника, избить его, а затем передать полиции, сам этот факт будет рассматриваться как преступление. Кроме того, важно рассчитывать свои силы — ведь при попытке задержания подозреваемый может оказать сопротивление и нанести вред тому, кто решил его схватить.

Как обезопасить дом от «закладчиков»? Фото - © Медиасток.рф Жители дома, которые заметили у себя «закладчиков», могут обратиться в свою управляющую компанию с просьбой сменить кодовый замок, а также стереть надписи-ориентиры, которые применяются для поиска «закладок». Кроме того, на общем собрании жильцы могут поднять вопрос об установке в доме камер видеонаблюдения, если ранее они еще не были установлены.