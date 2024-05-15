Что делать и куда обращаться, если увидели «закладчика»
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В материале РИАМО рассказываем, как себя вести при встрече с «закладчиками» или «поисковиками» в подъезде или во дворе дома.
Кто такие «закладчики»?
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«Закладчики» — это курьеры наркоторговцев, которых, как правило, нанимают по объявлениям в сети. Их общение с дилерами обычно проходит через мессенджеры, поэтому они не знают, на кого работают. Распространители наркотиков получают мелкие партии запрещенных веществ, расфасованные в ZIP-пакетики, а затем прячут последние в тайниках — делают те самые «закладки». Затем их фотографируют, чтобы переслать заказчику, а тот, в свою очередь, передает координаты наркопотребителям.
Как понять, что перед вами «закладчик»?
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У «закладчиков» сложно выделить конкретные особенности внешности — однако их могут выдать действия. К примеру, злоумышленники зачастую пытаются спрятать что-то в легкодоступных, но малопроходимых общественных местах или приклеить что-то небольшое на скотч к забору, лавочке или другой поверхности. Затем такие места обязательно фотографируют, чтобы по этим снимкам «закладки» могли найти наркопотребители. Как следует из сводок МВД, в роли «закладчиков» нередко выступают студенты, пенсионеры, а порой даже школьники.
Как поступить при встрече с «закладчиком»?
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Если вы предполагаете, что увидели «закладчика», наберите «102» или «112», а затем сообщите о ваших наблюдениях дежурному. В сообщении нужно максимально подробно описать подозреваемого, при наличии у него машины сообщить ее номер, а также направление, в котором он скрылся. Если же после встречи с «закладчиком» вы волнуетесь за свою безопасность, обязательно сообщите об этом в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России. Сделать это можно по номерам «телефона доверия МВД России»: 8 (800) 222-74-47 (бесплатный) и 8 (495) 031-74-47.
Можно ли трогать «закладку»
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Прикасаться к «закладке» ни в коем случае не стоит — до приезда полиции никак не взаимодействуйте с ней. Дело в том, что сотрудники правоохранительных органов должны будут снять с нее отпечатки пальцев подозреваемых.
Можно ли попытаться задержать «закладчика»?
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Право задерживать преступников есть не только у сотрудников правоохранительных органов, но и у очевидцев преступления. «Задержание такого лица [подозреваемого — прим. РИАМО] осуществляется с целью доставить его в органы власти и тем самым пресечь возможность совершения им новых преступлений», — говорится в постановлении Верховного суда (ВС) РФ. Но есть важная оговорка: при задержании важно применять физическую силу лишь в необходимых пределах. Если поймать предполагаемого преступника, избить его, а затем передать полиции, сам этот факт будет рассматриваться как преступление. Кроме того, важно рассчитывать свои силы — ведь при попытке задержания подозреваемый может оказать сопротивление и нанести вред тому, кто решил его схватить.
Как обезопасить дом от «закладчиков»?
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Жители дома, которые заметили у себя «закладчиков», могут обратиться в свою управляющую компанию с просьбой сменить кодовый замок, а также стереть надписи-ориентиры, которые применяются для поиска «закладок». Кроме того, на общем собрании жильцы могут поднять вопрос об установке в доме камер видеонаблюдения, если ранее они еще не были установлены.
Что грозит за распространение наркотиков?
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«Закладчикам», равно как наркодилерам и оптовым продавцам, грозит уголовная ответственность по статье 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества») УК РФ.
При этом квалификация статьи зависит от изъятого объема наркотиков. В зависимости от него срок по статье 228 УК РФ может варьироваться от четырех лет до пожизненного лишения свободы. Кроме того, сбыт наркотиков через помещение их в тайники сам по себе также уголовно наказуем. Согласно части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, грозит «закладчикам» сроками от 8 до 15 лет лишения свободы.
А если такое преступление было совершено организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего, или же в крупном размере, наказание будет еще больше — от 10 до 20 лет лишения свободы.