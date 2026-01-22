Звездный конфликт: почему Бруклин Бэкхем отказывается общаться с родителями

Фото - © Страница Бруклина Бэкхема в Инстаграм* @brooklynpeltzbeckham/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

В материале РИАМО — о том, что творится в звездной семье Бэкхемов и почему она в центре скандала.

Сын Дэвида и Виктории Бэкхем Бруклин рассказал о текущей ситуации в семье

Старший сын знаменитого британского футболиста Дэвида Бекхэма и певицы-дизайнера Виктории Бекхэм, Бруклин Джозеф Бекхэм, публично объявил о прекращении отношений с родителями. В своем сообщении в социальной сети Instagram* он выразил нежелание восстанавливать семейные связи и обвинил мать и отца в стремлении разрушить его личные отношения с супругой, актрисой Никола Пельтц.

По словам Бруклина, его родители с момента знакомства с будущей женой начали предпринимать попытки испортить их союз, проявляя негативное отношение к девушке и препятствуя развитию их чувств. Особенно неприятным моментом стало решение Виктории Бекхэм отказаться от изготовления свадебного платья своего собственного бренда для невестки, несмотря на ее желание надеть этот наряд.

Теперь молодой человек окончательно решил прекратить всякое личное общение с семьей, ограничившись взаимодействием исключительно через юристов.

«Большую часть моей жизни меня контролировали родители. Я рос в постоянной тревоге, и сейчас, когда я дистанцировался от семьи, я впервые почувствовал, как эта тревога исчезла», — поделился Бекхэм-младший.

К слову, близкий к Бруклину и его жене Николе источник сообщал в январе, что общественность даже не представляет о глубине и серьезности конфликта в семье Бэкхемов.

«Люди думают, что Бруклин просто агрессивен и просто так заблокировал своих родителей, но они не знают все подробности истории, — заявил он, - Правда заключается в том, что в конце прошлого лета Бруклин отправил им письмо, в котором просил, чтобы любая переписка или обращение велись только через адвокатов. Он хотел остановить конфликт частным образом, а не публично. Но его родители продолжали игнорировать все просьбы и не прекращали упоминать Бруклина в Интернете», – добавил источник.

Слова Бруклина — лишь продолжение конфликта

Ранее семья уже сталкивалась с разногласиями, когда в 2022 году возникли слухи о проблемах между невесткой и матерью, вызванные высказываниями Пельтц в прессе. Тогда девушка отметила, что Бруклин зависим от своей матери и звонит ей чуть ли не по любому вопросу. Дэвиду Бэкхему пришлось вмешаться и провести с сыном «воспитательную беседу». Неприятная ситуация получилась и с журналом Tatler, поместившим на обложку фото Николы с подписью «Новая миссис Бекхэм». Говорят, Викторию это обидело. Но дальше — больше.

В апреле 2025 года Бруклин и Никола отметили три года совместной жизни. Летом пара решила повторно провести церемонию в поместье отца Николы, исключив присутствие членов семьи Бекхэм. Ни родители, ни другие члены семьи Бруклина не были приглашены на праздник, несмотря на большое количество гостей.

Кроме того, Бруклин в 2025 году пропустил день рождения матери, прошедший на яхте в Майами, и не поздравил ее публично. Вместо этого он отправился со своей женой на музыкальный фестиваль Коачелла. В мае отец Бруклина отметил свое пятидесятилетие в Лондоне, куда пригласили многих друзей и коллег, включая бывших партнеров по команде. Однако Бруклин снова отсутствовал. Инсайдеры утверждают, что семья пыталась наладить контакт с сыном, но он отказался отвечать на телефонные звонки и сообщения.

СМИ отмечают, что атмосфера в семье стала настолько напряженной, что даже младшие члены семьи испытывают стресс.

Как отреагировал Дэвид Бэкхем на слова своего сына

Родители Бруклина не сразу дали свой комментарий по поводу слов собственного сына в социальных сетях. Однако Дэвид Бэкхем все-таки прервал молчание.

«Я всегда говорил о социальных сетях и их силе. Они используются как для хорошего, так и для плохого», — высказался Дэвид.

Что говорит общественность о семье Бэкхем

Ребекка Лус

Бывший личный помощник Дэвида Бекхэма, Ребекка Лус, выразила поддержку сыну звезды футбола, подтвердив существование серьезных проблем в отношениях между ним и родителями.

Ребекка поделилась своими впечатлениями от происходящего, написав в социальных сетях, что она сочувствует жене Бруклина, поскольку хорошо осведомлена о характере поведения членов семьи.

«Мне было искренне жаль его жену. Я слишком хорошо знаю, какими они могут быть», – написала Ребекка, вызвав новую волну обсуждений в соцсетях.

Она подчеркнула искренность эмоций молодого мужчины, отметив, что долго наблюдала происходящее изнутри.

К слову, более двадцати лет назад Лус заявила о своем романе с Дэвидом Бэкхемом — уже тогда, когда он был в браке с Викторией. В 2025 году бывшая ассистентка вновь подтвердила свои слова в интервью 60 Minutes Australia, подчеркнув, что никогда не отступала от своей версии событий. Дэвид Бекхэм, впрочем, последовательно отрицал эти обвинения, называя их вымыслом.

Мартин Кук

Английский режиссер и актер Мартин Кук поделился своим мнением относительно сложившейся ситуации. По его словам, дело заключается в феномене, называемом «парадокс актера»: публично известные люди вынуждены балансировать между личной и общественной жизнью, стремясь сохранить популярность среди поклонников. Однако такая двойственность нередко становится причиной эмоциональных кризисов и семейных конфликтов.

«Существует феномен, который я бы назвал парадоксом актера. <…> У каждого есть публичная жизнь и частная жизнь. Но в их случае это особенно обострено, и граница между публичным и личным размыта, потому что им необходимо общественное обожание, чтобы зарабатывать на жизнь. И вполне возможно стать жертвой этого парадокса. Думаю, в данном случае мы и видим именно это», — отметил Кук.

Конфликт между Дэвидом и Бруклином представляет собой классическое противостояние поколений. Отцы стремятся видеть в детях отражение себя, тогда как дети хотят проявить собственную индивидуальность. Этот процесс является естественным этапом взросления и становления личности, считает Кук.

Несмотря на серьезность текущего разрыва, Кук предполагает, что Бруклин сможет помириться с семьей, когда сам станет отцом.

Пирс Морган, Вог Уильямс и другие

Ведущий Пирс Морган резко осудил семейство Бекхэм, назвав их «фальшивыми, самовлюбленными и помешанными на пиаре людьми». Телеведущая Вог Уильямс была настолько потрясена, что заявила, что не сможет уснуть, пока семья не отреагирует на обвинения. Певица Лили Аллен вместо слов опубликовала обложку своего альбома West End Girl, на которой вместо нее был изображен Бруклин Бекхэм.

