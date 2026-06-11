Юрист Русяев объяснил, когда можно не платить в ресторане

Посетитель может не платить за блюдо с конкретными недостатками. Юрист Илья Русяев связал это право с законом о защите прав потребителей и правилами общепита, сообщает RT .

Основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев напомнил, что заказ в ресторане считается договором на услугу. Блюдо должно соответствовать меню по составу, весу и способу приготовления, а также быть безопасным.

Юрист отнес к недостаткам посторонний предмет в тарелке, испорченные продукты, расхождение с описанием и нарушение технологии. При существенном недостатке посетитель может отказаться от договора, не платить за блюдо или вернуть уже внесенные деньги. Также можно потребовать заменить блюдо без доплаты или снизить цену.

Личная оценка вкуса, сытость, желание передумать или нелюбовь к остроте не дают права отказаться от оплаты, если блюдо приготовили по описанию в меню. При обнаружении проблемы Русяев советует не доедать еду, снять фото или видео, сравнить блюдо с меню и позвать администратора.

При отравлении нужно сохранить чек и получить медицинский документ. Претензию следует подать руководителю в двух экземплярах с отметкой о принятии. Клиент может требовать возврата стоимости блюда и возмещения убытков, включая лечение.

Русяев добавил, что сервисный сбор или чаевые можно исключить из счета или вернуть, если ресторан заранее и явно о них не предупредил. При отказе остаются жалоба в Роспотребнадзор и обращение в суд.

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