Врач Ражева призвала не мазать солнечные ожоги сметаной

Врач-дерматолог «СберЗдоровья» Полина Ражева рассказала, как помочь коже при солнечном ожоге. Она предупредила, что масло и сметана могут усилить воспаление, сообщает RT .

Солнечный ожог возникает из-за избытка ультрафиолета. Он может затронуть только эпидермис или повредить дерму. В первом случае кожа краснеет, болит и отекает; во втором появляются стойкое покраснение, сильная боль и пузыри с прозрачной жидкостью.

При поверхностном ожоге Ражева посоветовала уйти в тень, охладить кожу прохладным компрессом и нанести успокаивающее средство: охлажденный гель с алоэ или крем-эмолент. Также важно пить воду. При сильной боли допустимы безрецептурные нестероидные противовоспалительные препараты.

Если пузыри не вскрылись, помощь остается такой же. Лопнувшие пузыри нужно обработать водным антисептиком, например хлоргексидином, и закрыть стерильной повязкой. Повязку следует менять не реже раза в день; самостоятельно вскрывать пузыри нельзя из-за риска инфекции и рубцов.

Масло, сметана и другие жирные продукты образуют на коже пленку, нарушают терморегуляцию и усиливают перегрев тканей. В травмпункт нужно обратиться при обширном ожоге, нестерпимой боли, температуре выше 38 °C, тошноте, рвоте, спутанности сознания или гное вокруг лопнувших пузырей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.