Спокойный, но творческий месяц: гороскоп на январь 2026 для всех знаков зодиака

Общие тенденции в январе 2026 года: решение карьерных задач и наведение порядка в жизни

Фото - © Freepik, drobotdean

2026 год начнется для нас очень рассудительно — основные планеты (Солнце, Меркурий, Венера и Марс) по-прежнему будут находиться в знаке Козерога. В это время полезно заниматься решением карьерных задач, распределением бюджета и наведением порядка в жизни. В целом, январь можно потратить на то, чтобы завершить некие дела, которые не успели в 2025 году из-за новогодней суеты.

Также такой стеллиум (скопление планет — прим.ред) в Козероге не очень хорош, когда дело касается любовных отношений. Если партнеру хочется любви и ласки, то вам может быть трудно эти желания удовлетворить — холодность и даже скупость в чувствах продлятся до середины января.

В третьей декаде января Венера, Марс, Солнце и Меркурий перейдут в знак Водолея, где встретятся с Плутоном. В это время можно ожидать буквально взрыва творческой энергии. Мы будем полны необычных идей, захотим творить. Телефоны будут разрываться от входящих сообщений, а столики в кафе будут полностью заняты — нам будет так хотеться общаться и назначать встречи со старыми друзьями.

Январь закончится достаточно суетливо, а начальников будет раздражать хаотичное поведение сотрудников. Дисциплина будет страдать, однако в это время можно найти решения для старых проблем. Для любви конец месяца также не лучшее время — сейчас не хочется нежных чувств, в приоритете дружеское общение.

Гороскоп на январь 2026 года по знакам зодиака

Овен борется с конфликтами на работе

Фото - © Elnur / Фотобанк Лори

Во главе угла сейчас карьерные вопросы. Начальство давит и требует большей вовлеченности в рабочие процессы. Возможны даже выговоры, которые будут как гром среди ясного неба. Ситуация будет накаляться вплоть до 20-х чисел месяца, а после пойдет на спад. Вероятно, вы примете какое-то неожиданное для себя решение или придет идея, как разрешить этот конфликт. Вообще в январе Козерогов будет волновать их социальный статус. Кем вы являетесь в обществе? Какое место занимаете? Кто-то из Козерогов решит остепениться и сделать предложение своей второй половинке. Захочется более серьезного подхода во всем.

Телец хочет поменять жизнь

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Начало января получится достаточно спокойным. Но чем ближе середина месяца, тем больше будет нарастать желание как-то изменить свою жизнь. Если какие-то ситуации из прошлого вас тяготили, то предоставится возможность сдвинуть их наконец с мертвой точки и привести к какому-то завершению. На работе в середине января возможны какие-то изменения. Вероятно, они будут связаны с тем, что захочется больше свободы и вы попросите у начальника частично работать удаленно. При этом можно ждать хорошего отношения к себе со стороны руководства и даже некоторых поощрений.

Близнецы встретят человека по душе

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Первая половина месяца у Близнецов, несмотря на праздники, может оказаться весьма стрессовой. Какие-то неожиданные трудности могут выбить из колеи, но ненадолго. Вторая половина месяца более благоприятная. Некоторых Близнецов буквально будет тянуть все бросить и отправиться в путешествие — хотя бы на несколько дней. В это же время возможны некоторые духовные открытия, появление нового интереса. Одинокие Близнецы могут встретить родственную душу, с которой возможен даже продолжительный роман. Несвободные Близнецы могут закрыться от партнера, чего делать не стоит.

Рак погружен в любовные отношения

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Раки в первой половине января поглощены отношениями — наконец-то в них появляется драйв, чувственность и много любви. Хочется больше времени проводить вместе с партнером. Одинокие Раки могут отправиться на тщательные поиски второй половинки — удача сейчас на вашей стороне. Обратите внимание на яркого и позитивного человека в окружении — возможно, это тот самый! Вторая половина января менее позитивная. Придется разгребать некие проблемы с финансами. Возможно, придется подставить плечо финансовой помощи своему партнеру или коллеге.

Лев завален рутиной

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лор

Львы сразу после праздников погрузятся в рутину, которая будет буквально валить с ног. На работе много задач, дома сплошные дела — и в этом всем нет ни одной радостной минуты. Благо этот период продлится недолго — уже с середины месяца фокус внимания сместится на тему отношений и появится время для отдыха и развлечений. Возможны новые знакомства, которые, впрочем, вряд ли приведут к чему-то серьезному. Зато подарят много положительных эмоций и повысят самооценку. Вообще когда дело касается отношений, в январе Львам стоит сначала тщательно подумать и только потом принимать решение.

Дева окружена близкими людьми

Фото - © Raev Denis / Фотобанк Лори

Девы в начале января поймут, что рядом с ними те люди, о которых можно только мечтать. Кто-то из близких покажет, что ваше окружение хочет вам добра и всего наилучшего, хотя вы в последнее время почему-то сомневались в этом. Этот откровенный разговор буквально подарит вам крылья за спиной и подарит веру в себя. А она очень понадобится во второй половине месяца, когда начнутся бессмысленные споры и суета на работе. Вы будете вечно отвлекаться на какие-то бессмысленные моменты, не находя время на действительно важные задачи.

Весы проводят время с семьей

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Весы в начале января не хотят покидать свой дом. Вы и согласны выйти на улицу, но только в сопровождении своей семьи — вы так давно не проводили время вместе, что не хочется тратить ни минуты на что-либо другое. Полезно в это время заниматься укреплением домашнего очага, делать косметический ремонт, покупать разные вещи в дом. Посетите дальних родственников, а также не забудьте про бабушек и дедушек — хотя бы позвоните им! Во второй половине месяца возможен разлад со второй половинкой. Не стоит выяснять, кто из вас главнее, это лишь отдалит вас друг от друга.

Скорпион играет роль дипломата

Фото - © Александр Трофимович / Фотобанк Лори

Скорпионы в январе — главные дипломаты. От их коммуникативных способностей сейчас зависит очень многое, а особенно — их собственные дела. Убедить кого угодно в перспективности их идей Скорпионам удастся в первую половину месяца. Это принесет с собой море поддержки и помощь в реализации задуманного. Возможны краткосрочные поездки и встречи с приятелями. Вторая половина месяца будет посвящена семье — возникнут внезапные проблемы, которые придется решать. Постарайтесь не давить на домочадцев — им сейчас и так нелегко.

Стрелец внезапно влюбляется

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

Стрельцы в начале января решают финансовые вопросы. То ли слишком много потратили на подарки и празднование Нового года, то ли в принципе деньги утекают как вода — в любом случае примется затянуть пояса потуже и распределить заново бюджет. Вторая половина месяца может принести новую влюбленность — и это большая проблема, если у вас уже есть постоянный партнер. Не спешите открывать сердце новому человеку, Венера будет идти по знаку Водолея, поэтому новое чувство как внезапно вспыхнуло, так внезапно и погаснет, а терять стабильные отношения будет очень обидно.

Козерог занят собой

Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори

Козероги в январе в центре внимания, причем не только внимания окружающих, но и своего. Это отличное время, чтобы заняться собой и посвятить время себе любимому. Отправляйтесь в спортзал, чтобы последствия новогодних застолий не превратили вас в пышную булочку. Можно заглянуть и в салон красоты, а также пройтись по магазинам — сейчас отличное время для перемены имиджа. Во второй половине января может возникнуть ситуация, когда придется решать, на что тратить деньги. Какие-то спонтанные покупки могут серьезно повлиять на ваш бюджет.

Водолей хочет побыть один

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Водолей в начале месяца погружен в себя и свои мысли. Вроде бы все веселятся и ходят на мероприятия, а вам как будто это не надо. Хочется побыть наедине с собой и своим внутренним миром. Если есть возможность, хорошо бы уехать в начале месяца куда-то в другой город, погулять в одиночестве или с самыми близкими. Главное, чтобы вокруг было поменьше суеты и каких-то новостей. Вторая половина месяца более активная, у вас появляется много энергии и желания действовать. Можно строить планы и браться за серьезные задачи.

Рыбы занимаются своим хобби

Фото - © Boris Vasilenko / Фотобанк Лори

Рыбы в начале января окружены друзьями. Телефон буквально разрывается, все хотят назначить вам встречу или просто поболтать часик-другой. В это время можно проявить себя и свои таланты, а также заручиться поддержкой. Кто-то из Рыб встретит свою половинку, и эти отношения перерастут в красивый и продолжительный роман. Вторая половина месяца более спокойная. Можно провести это время за своим хобби, прогулками по городу, сходить в консерваторию. Многие Рыбы в этот период будут видеть вещие сны, так что желательно их записывать.