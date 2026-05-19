сегодня в 04:39

В Хабаровском крае в результате ДТП с автобусом пострадали 3 человека

В Хабаровском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и еще двух автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции региона.

В результате аварии травмы получили 3 человека.

«Сегодня в Хабаровском районе в результате столкновения двух автомобилей и пассажирского автобуса 102 маршрута Ильинка — Гаровка — Некрасовка пострадали три водителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двое пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами.

Ранее на трассе Благовещенск-Гомелевка в Амурской области произошло лобовое ДТП. Погиб один человек.

