В России предложили поднять МРОТ до 60 тыс. рублей

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда в России должен составлять 60 тыс. рублей, сообщает ТАСС .

По его словам, надо «переходить к поквартальной индексации пенсий с учетом пенсионной инфляции, повышать стипендии, отменять подоходный для малоимущих, избавлять людей от долгов».

«Тогда мы получим настоящий, а не статистический рост доходов», — сказал депутат, комментируя прогноз Минэкономразвития, согласно которому рост реальных доходов населения в 2026 году составит 1,6%.

Власти ожидают, что рост реальных доходов населения продолжится. В 2026-м они могут увеличиться на 1,6%, рассказал ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

В дальнейшем по мере восстановления темпов роста экономики возможен и более оперативный рост доходов.

Из-за высоких ставок по депозитам в 2025 году доля доходов, отправленной на сбережение (норма сбережений), дошла до исторического максимума 16,6%. Из-за уменьшения ставок может постепенно снизиться и норма сбережений. Следовательно, больше средств появится на потребительском рынке, добавил Решетников.

