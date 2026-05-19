Путин: Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания, сообщает РИА Новости .

Президент России подчеркнул, что менно в такой логике две страны скоординированно выступают в защиту международного права и положений устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности.

Путин в преддверии своего официального визита в КНР выступил с видеообращением к гражданам Китая.

19 и 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина российский президент Владимир Путин нанесет официальный визит в Китай.

Поездка президента РФ в КНР приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути углубления партнерства и стратегического взаимодействия, проговорят основные международные и региональные проблемы. Еще они будут участвовать в торжественной церемонии открытия Годов образования России и Китая (2026–2027 год).

По итогам двусторонних переговоров планируется подписать совместное заявление на высшем уровне и несколько межправительственных, межведомственных и других документов.

