В РФ хотят зарегистрировать товарный знак шоколада Snickers

В случае успешной регистрации Mars под товарными знаками сможет продавать в РФ шоколад, конфеты, различные десерты и напитки.

При этом в марте 2022 года американская компания выступила с заявлением о прекращении инвестирования в бизнес на территории России. Также Mars остановил импорт и экспорт продукции.

Ранее стало известно, что X5 Group приостановила закупки продукции Mars для магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». Причиной такого решения названо несогласие с условиями, предложенными поставщиком, которые, по мнению X5 Group, не соответствуют принципам справедливого формирования цен.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.