Росавиация: Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, добавили там.

Ранее сообщалось о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву.

