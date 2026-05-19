В ЕС дали ответ на призыв Литвы атаковать Калининград
Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса об атаке НАТО на Калининграда говорит о его безумии, сообщает РИА Новости.
«Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой», — заявил он.
Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград.
По его словам, «у НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве».
