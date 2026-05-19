сегодня в 04:57

В ЕС дали ответ на призыв Литвы атаковать Калининград

Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса об атаке НАТО на Калининграда говорит о его безумии, сообщает РИА Новости .

«Сложно поверить, что литовские демократы призывают к войне с ядерной державой», — заявил он.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал НАТО напасть на Калининград.

По его словам, «у НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.