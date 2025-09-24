Омоложение на биодобавках: кто такой биохакер Брайан Джонсон и как он молодеет

Кто такой Брайан Джонсон

Фото - © Страница Брайана Джонсона в Инстаграм* @bryanjonson_/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Брайан Джонсон — предприниматель из Америки, венчурный инвестор. Также он является основателем и генеральным директором компаний Kernel (занимается изучением мозга) и OS Fund (занимается инвестициями в научно-технические стартапы).

Джонсон родился в США, в штате Юта. С юношества он интересовался духовным путем, поэтому в 19 лет стал мормонским миссионером церкви Иисуса Христа Святых последних дней (эта церковь считает себя восстановленной раннехристианской церковью, которую создал лично Иисус Христос) и провел целых два года в Эквадоре.

У Джонсона есть высшее образование — в 2003 году он получил диплом бакалавра международных исследований в Университете Бригама Янга, а четырьмя годами позднее — степень МВА в Школе бизнеса Бута Чикагского университета.

Кто такие биохакеры и при чем тут Джонсон

Фото - © Страница Брайана Джонсона в Инстаграм* @bryanjonson_/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Биохакеры — это люди, которые решили «хакнуть», то есть взломать, программу старения организма. Все делается для того, чтобы как можно больше продлить свою молодость и здоровье, а вместе с этим и годы жизни. Брайан Джонсон не скрывает свои способы биохакинга. Его режим дня, например, выглядит так:

Проснуться нужно строго в 5 утра.

Следом — завтрак. Но не обычный — пищу заменяют около двух десятков пищевых добавок и лекарства.

Далее — спортивная тренировка. Нужно выполнить целых 25 различных упражнений. Между подходами надо пить питательный коктейль с биологически активными веществами.

На обед — все самое полезное: пюре из брокколи, грибов, чечевицы, семян конопли, чеснока, корня имбиря, оливкового масла и яблочного уксуса.

После еды Брайан занимается проведением чекапа своего организма. Он каждые сутки измеряет температуру тела, давление, пульс, уровень глюкозы, обязательно — вес, процент жировой ткани и уровень кислорода в крови. Все это делается под надзором медиков. Кроме того, биохакер часто сдает кровь, мочу, кал, а еще проходит УЗИ, МРТ и даже колоноскопию.

Но и это не все. Брайан чистит зубы щеткой и зубной нитью и ополаскивает маслом чайного дерева и антиоксидантным гелем. Перед сном Джонсон носит специальные очки, блокирующие синий свет. Ежедневно Брайан наносит на лицо семь косметических продуктов и каждую неделю делает кислотный пилинг.

Известно, что за здоровьем Брайана следит целый пул врачей — около 30 специалистов. Когда мужчине было 45 лет, он в одном из интервью утверждал, что по результатам обследований имеет «сердце 37-летнего, кожу 28-летнего и объем легких 18-летнего». Кроме того, темпы старения замедлились к уровню 31 года, активность воспалительных процессов в организме снизилась на 66%, мышцы пришли в тонус, количество седых волос уменьшилось на 80%.

Джонсон поведал, что собирается вложить в свое усовершенствование в течение года два миллиона долларов.

Свою программу биохакинга Брайан Джонсон назвал Bluеprint.

Принципы Blueprint

Фото - © Freepik.com

У программы биохакинга, которую создал Джонсон, есть несколько принципов, которые не только могут продлить жизнь, но и омолодить организм. Их Брайан придерживается помимо строгого распорядка дня.

Не нужно себе вредить. Здесь речь идет о курении, нездоровом сне, переедании. Нужно сначала разобраться в проблеме, понять ее причины, а затем постепенно решить ее.

Научитесь слушать свое тело. И это не о том, что надо есть тогда, когда хочется и сколько хочется. Следите за изменениями тела, как Брайан. Он меняет свой рацион только после анализов 70 органов.

Работайте над собой. Это нужно для того, чтобы легче адаптироваться к изменениям, которые неизбежно придут в будущем.

«Смотрите в темноту, чтобы не быть ослепленным светом». Объясняя этот принцип, Брайан рассказал анекдот: Человек копошится в сумке и осматривается вокруг под уличным фонарем. Это видит прохожий и спрашивает: «Вы уверены, что потеряли здесь свои ключи?». «Нет, — отвечает он, — я потерял их на другой стороне улицы». Сбитый с толку незнакомец говорит: «Тогда почему вы смотрите сюда?» Человек ответил: «Здесь намного светлее!»

Зачем Брайан Джонсон решил молодеть

Фото - © Страница Брайана Джонсона в Инстаграм* @bryanjonson_/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Джонсон решил молодеть и оздоравливаться не просто так. Вот как он объясняет свою заинтересованность здоровьем: «Несмотря на мои успехи — воспитание троих детей и продажу моего бизнеса Braintree Venmo за 800 миллионов долларов — я никак не справлялся с проблемой переедания. Когда наступало семь вечера, я не мог перестать есть. Однажды я запретил себе есть вечером. С этого все началось. Теперь я регулярно сдаю анализы, чтобы определить необходимые меры для оптимального функционирования более чем 70 органов моего тела. Сейчас я чувствую себя более счастливым и живым, чем когда-либо прежде. Я стал добрее к окружающим и менее раздражительным. Это заставило меня задуматься: вместо того чтобы жаловаться на обстоятельства, почему бы не начать изучать свое тело и менять себя изнутри? Странно, но может ли будущее человечества начаться с того, что мы будем есть овощи и откажемся от саморазрушительного поведения?».

Ошибки в омоложении

Фото - © Freepik.com

Бывают у Брайана Джонсона и ошибки. Так, к примеру, долгое время он принимал вещество рапамицин* (имеются противопоказания, необходима консультация специалиста). Молекула, ставшая его основой, была впервые выделена из почвы, собранной на острове Пасхи в 1960-х годах. Брайана и его медицинских консультантов вдохновило то, что рапамицин существенно продлевал жизнь у мышей, поэтому биохакер стал принимать это лекарство. Он долго пытался вычислить необходимую дозировку препарата для приема, в итоге перепробовал несколько способов — в том числе еженедельный прием (дозы 5, 6 и 10 мг), раз в две недели (13 мг) и чередование еженедельных приемов (6/13 мг) для оптимизации омоложения и уменьшения побочных эффектов.

В итоге вместо чудодейственного влияния на организм Брайан получил кучу проблем:

язвы во рту,

раны стали заживать медленнее,

уровень холестерина стал запредельным,

сахар в крови начал скакать,

в состоянии покоя пульс был очень высоким.

В итоге Брайан бросил пить рапамицин, а потом и вовсе узнал, что препарат, вопреки представлениям об омолаживающем эффекте, может, наоборот, ускорять биологическое старение.