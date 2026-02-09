сегодня в 14:32

Масленица 2026 в Москве: места и мероприятия, которые стоит посетить на Масленичной неделе

В материале РИАМО рассказываем о гуляниях, запланированных в столице на Масленичную неделю с 13 по 22 февраля.

1.Масленица на фестивальных площадках «Московские сезоны»

Фото - © О. Сосницкого. Mos.ru

С 13 по 22 февраля на фестивальных площадках «Московские сезоны» будут проходить ежедневные мероприятия: выступления фолк-групп, творческие мастерские, активности с изучением народных ремесел, веселые забавы и спортивные игры. Гости фестиваля смогут познакомиться с праздничными традициями разных регионов России, освоить азы ткачества и художественной росписи по дереву. Также запланированы кулинарные мастер-классы по приготовлению блинов с мясными, творожными и ягодными начинками.

Когда: с 13 по 22 февраля с 12:00 до 20:00

2.«Масленица» в районе Теплый Стан

Фото - © Сайт мэра Москвы

С 13 по 22 февраля в районе улицы Теплый Стан (вл. 1Б) гостей масленичного фестиваля будут ждать народные гуляния, выступления фолк-коллективов, тематические мастер-классы, спортивные состязания и конкурс на самого сильного жителя района.

Когда: с 13 по 22 февраля с 12:00 до 20:00

3.Масленица на Северном речном вокзале

Фото - © Сайт мэра Москвы

21 февраля на Северном (ст. м. «Речной вокзал») речном вокзале состоятся масленичные гуляния с бесплатными угощениями и насыщенной развлекательной программой. Гостей ждут выступления артистов, шутки скоморохов, анимационные шоу, ярмарочные карусели, перетягивание каната, метание колец и множество подвижных игр – как традиционных, так и современных.

Когда: 21 февраля с 13:00 до 18:00

4.Масленица на Южном речном вокзале

Фото - © Сайт мэра Москвы

На Южном речном вокзале (ст. м. «Технопарк») масленичные гуляния встретят гостей чаем, блинами, плюшками и другими бесплатными угощениями. В первой половине дня запланирована анимационная программа с персонажами традиционных детских сказок. Также гостей ждет ярмарочная карусель, забег в «ступах» Бабы-Яги, перетягивание каната другие подвижные развлечения на свежем воздухе.

Когда: 21 февраля с 13:00 до 18:00

5.Масленица на Тверском бульваре

Фото - © Сайт мэра Москвы

Тверской бульвар (ст. м. «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская») в Масленичную неделю будет украшен праздничными елями от российских бьюти-брендов. Для гостей планируются разнообразные активности: боулинг, петанк, салки и хороводы, кроме того, предусмотрена насыщенная интерактивная программа: мастер-классы, викторины, розыгрыши и увлекательные лекции. На бульваре откроется маркет локальных брендов и гастрономическая станция с горячим чаем, а рестораны предложат гостям специальное меню с необычными блинами.

Когда: с 13 по 22 февраля, с 12:00 до 20:00

6.Масленица в парке «Северное Тушино»

Фото - © Сайт мэра Москвы

Для гостей масленичного фестиваля в парке «Северное Тушино» (ст. м. «Планерная», «Сходненская») подготовлена самоварная станция, масленичные игры, интерактивный театр, танцевальный мастер-класс с частушками и баяном, выступление коллектива народных песен и свежие горячие блины.

Когда: 22 февраля с 14:00 до 19:00

7.Масленица в Саду им. Баумана

Фото - © Сайт мэра Москвы

Гостей праздника ждут самоварная станция и точки приготовления свежих блинов с различными начинками, масленичный квест со скоморохами, танцевальный интерактив «Русский хоровод», шоу богатырей и выступление фолк-коллектива «Любо-мило».

Когда: 22 февраля с 14:00 до 19:00

8.Масленичные гуляния на ВДНХ

Фото - © Сайт мэра Москвы

Для гостей подготовлены конкурсы и забавы со сказочными персонажами, интерактивно-игровые станции, коробейники, шоу силачей, ходулистов и жонглеров, кукольный спектакль «Масленица», выступление группы народных песен, иммерсивные уличные постановки, праздничные интерактивные шествия с гигантской Масленицей и зажигательный диджей-сет.

Когда: 21 и 22 февраля с 12:00 до 20:00