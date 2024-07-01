Кето, овощная, кефирная: польза и вред 5 самых популярных диет

Многие люди хотя бы раз в жизни сидели на диете. Кто-то о диетах узнает из интернета, кто-то – от друзей и знакомых. Однако мало кто изучает вопрос досконально и имеет представление, насколько та или иная диета действительно эффективна и, главное, безопасна. О том, как современная медицина относится к самым популярным диетам, РИАМО рассказала заведующая отделением клинической диетологии ГКБ им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук Юлия Пигарева.

1. Кето-диета: больше жиров, меньше углеводов

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Суть кето-диеты

Кето-диеты характеризуются большим потреблением жиров и сильным ограничением потребления углеводов. Обычно в подобных диетах запрещается употреблять фрукты, ягоды, сахар, необходимо максимально ограничить или отменить зерновые (хлеб, макароны, каши) и крахмалистые продукты (картофель, бобовые). Предпочтение следует отдавать жирному мясу, жирной рыбе, также допускаются яйца, орехи, авокадо, во многие блюда рекомендуется добавлять масло. Различные варианты диеты «обещают» похудение на 500-1000 грамм в неделю.

Комментарий врача о кето-диете

«Для кето-диеты существует много противопоказаний, такой вариант питания подходит не каждому человеку. Вместо нее можно использовать „кето-лайт” — облегченный вариант диеты, который позволяет постепенно ограничивать потребление углеводов. Такой вариант кето-диеты особенно эффективен для пациентов с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, поскольку помогает снизить уровень сахара и вес».

2. Кефирная диета – низкоуглеводная

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Суть кефирной диеты

Кефирная диета обычно рассчитывается на семь дней, всю неделю основной пищей будет кефир, в каждый день к нему можно добавлять вариативно отварную куриную грудку, яблоки, вареные яйца, творог, овощные салаты. Впрочем, самые строгие варианты диеты предполагают употребление одного лишь кефира.

Комментарий врача о кефирной диете

«Если в диете присутствуют все вышеперечисленные продукты, то это уже не кефирная диета, а обычная низкоуглеводная диета. Я положительно отношусь к такому типу питания. А вот монодиеты, которые включают только кефир в течение семи дней, я оцениваю негативно, потому что в этот период человек не получает достаточного количества витаминов и минералов. Рекомендую кефирную диету только в качестве разгрузочного дня, который можно проводить один раз в месяц или раз в неделю».

3. Овощные диеты: дефицит железа и не только

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Суть овощной диеты:

Овощные диеты предполагают, что человек будет употреблять главным образом овощи (желательно сырые, но можно и тушеные). Также в умеренных количествах разрешены фрукты и крупы, изредка – нежирные молочные продукты.

Комментарий врача об овощных диетах:

«Данная диета связана с риском недостатка железа и витаминов группы В. Кроме того, она содержит мало белка, похожа на вегетарианскую и часто вызывает сложности в составлении рациона, чтобы обеспечить достаточное количество нужных веществ. Однако она может быть применена короткими курсами для разгрузки организма».

4. Диета на низкокалорийном боннском супе

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Суть диеты на супе:

В рацион входит только суп, который варится из капусты, моркови, лука, сельдерея, сладкого перца и томатов. В рамках диеты можно есть этот суп в любое время в любых количествах. Считается, что боннский суп позволяет похудеть на 1-2 килограмм в неделю, так как его энергетическая ценность – всего около 50 ккал на 100 грамм продукта.

Комментарий врача о диете на боннском супе:

«Боннский суп содержит много овощей, богатых витаминами и минералами, а также клетчаткой, которая помогает улучшить пищеварение и способствует чувству сытости. Однако важно помнить, что похудение зависит от многих факторов, включая общее потребление калорий, уровень физической активности и индивидуальные особенности организма. Поэтому результаты могут отличаться у разных людей. Рекомендуется употреблять боннский суп в качестве одного из элементов здорового питания и сочетать его с регулярными физическими упражнениями и сбалансированным рационом. „Сидеть” продолжительное время на такой диете не стоит, но можно включать 1 „суповой” разгрузочный день раз в 7-10 дней».

5. Интервальное голодание, или питание в определенные часы

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Суть интервального голодания:

Этот тип диеты предполагает приемы пищи в течение 6-8-10 часов в сутки и отсутствие приемов пищи в оставшиеся 18-16-14 часов. Многие считают, что такой тип питания можно сделать основным на несколько месяцев или даже на всю жизнь, и он позволит сохранять стройность и не набирать вес.

Комментарий врача об интервальном голодании:

«Данный тип питания можно применять только после проведения полного медицинского обследования, которое подтвердит отсутствие проблем с ЖКТ, камней в желчном пузыре, острых заболеваний желудка, кишечника и хорошую переносимость такого питания организмом человека.

Интервальная диета может иметь риски для здоровья, особенно если она применяется неправильно или без медицинского контроля. Например, она может привести к дефициту питательных веществ, если не соблюдаются все необходимые рекомендации. Кроме того, есть исследования, которые показывают, что на интервальном голодании повышается уровень вредного холестерина. А длительное голодание может привести к тому, что человек начнет переедать, когда снова будет есть. Это также может вызвать проблемы с питанием.

Избегать интервального голодания следует людям, страдающим сахарным диабетом, нервной анорексией или нервной булимией. Также этот вид питания не рекомендуется подросткам, которые активно растут, беременным женщинам и тем, кому нужно часто есть из-за болезней печени, почек, желудочно-кишечного тракта».