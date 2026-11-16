Белый дом подтвердил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина 19 ноября

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В США подтвердили планирующуюся 19 ноября в Шэньчжэне встречу лидеров РФ, Китая и Штатов Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, сообщает ТАСС .

Эта встреча есть в распространенном 15 ноября графике президента США.

Из документа следует, что трехсторонний саммит пройдет в гостиничном комплексе Kylin Villa. Начало планируется на 09:30 по московскому времени. Других подробностей встречи в графике нет.

14 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что стороны договорились о проведении 19 ноября трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Ранее МИД Китая подтвердил, что Си Цзиньпин проведет 19 ноября трехстороннюю встречу с российским и американским коллегами.

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