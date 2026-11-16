«Вы просто удобны»: эксперт Кац назвала главные преграды для карьерного роста

Можно годами работать добросовестно и все равно оставаться на прежней позиции. Причина порой кроется не в результатах, а в том, как сотрудника воспринимают руководитель и коллеги. О признаках, которые мешают расти по службе, РИАМО рассказала женский ментор и психолог Карина Кац.

Первое препятствие — излишняя удобность. Такой работник закрывает рутину, и заменить его некем, поэтому руководителю просто невыгодно что-то менять.

«Когда человека некем заместить, его проще оставить там, где он есть», — отметила эксперт.

Чтобы выйти из этой роли, стоит делегировать задачи коллегам или стажеру, автоматизировать часть процессов, а освободившееся время направить на более высокий уровень работы. Если в компании вы достигли потолка, имеет смысл задуматься о смене места, даже если текущий коллектив кажется безопасным.

Быть удобным — невыгодно

Не помогает и привычка молча решать проблемы или во всем угождать начальнику: сотрудник берет чужие задачи, не говорит «нет» и не показывает объем проделанной работы.

«Руководитель видит ровный процесс и не понимает, какой объем вы на самом деле тянете», — пояснила Кац.

Помощь «удобного» человека воспринимается как норма, а не вклад. Поэтому раз в неделю или месяц стоит фиксировать успехи по схеме «задача — решение — результат» и подкреплять их цифрами.

Еще одна преграда — образ вечно перегруженного сотрудника.

«Человека, который не справляется с текущим, никто не станет нагружать еще сильнее», — подчеркнула эксперт.

Исправить впечатление помогают четкие приоритеты и отказ от второстепенных задач.

Образ исполнителя

Подводит и образ исполнителя: прежние манера общения, масштаб мышления и подача идей мешают увидеть в человеке кандидата на следующую ступень.

«Повышают не за то, что вы хорошо делаете свою работу, а за то, что вы уже думаете как человек на следующей ступени», — сказала Кац.

К руководителю лучше приходить с идеями, а не с вопросами, и объяснять, как решение влияет на деньги и цели компании. Важна и поддержка коллег.

«Когда открывается позиция, выигрывает тот, за кого есть кому сказать слово», — отметила она, посоветовав выстраивать отношения со смежными командами заранее.

Сам себе преграда

Иногда сотрудник сам не хочет расти — из-за убеждений вроде «мне хватит того, что есть». Другие, напротив, боятся ответственности: со стороны это выглядит как отсутствие амбиций, хотя дело в тревоге. Помогает честный вопрос себе, чего вы ждете от работы — денег, роста, свободы или стабильности, — и разбор будущей роли на конкретные задачи. Главное — не ждать, пока руководитель прочитает ваши мысли:

«Скажите, что хотите расти, и спросите, чего не хватает для следующего уровня», — советует Кац.

Показать себя в новой роли заранее поможет небольшой проект, который вы возьмете целиком.

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