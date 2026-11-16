Путешествие в мир традиций. Концерт «Русский сувенир» прошел в Наро-Фоминске
Фото - © Администрация Наро-Фоминского г.о.
14 ноября концертный зал детской художественной школы имени Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске наполнился музыкой, яркими красками и теплом души, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Здесь прошел замечательный концерт «Русский сувенир» в рамках любимого городского проекта «Детская филармония».
Этот вечер стал настоящим праздником русской культуры. Через живое слово чтецов и завораживающие хореографические номера зрители совершили увлекательное путешествие по России — в гости к мастерам с «золотыми руками», создающим удивительные ремесленные шедевры. На сцене один за другим оживали народные образы, промыслы и любимые русские мотивы.
Зрители выразили огромную благодарность руководителю проекта Росляковой Ларисе Сергеевне, всем талантливым хореографам-постановщикам, педагогам и, конечно же, юным артистам за этот незабываемый вечер.
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