Путешествие в мир традиций. Концерт «Русский сувенир» прошел в Наро-Фоминске

Здесь прошел замечательный концерт «Русский сувенир» в рамках любимого городского проекта «Детская филармония».

Этот вечер стал настоящим праздником русской культуры. Через живое слово чтецов и завораживающие хореографические номера зрители совершили увлекательное путешествие по России — в гости к мастерам с «золотыми руками», создающим удивительные ремесленные шедевры. На сцене один за другим оживали народные образы, промыслы и любимые русские мотивы.

Зрители выразили огромную благодарность руководителю проекта Росляковой Ларисе Сергеевне, всем талантливым хореографам-постановщикам, педагогам и, конечно же, юным артистам за этот незабываемый вечер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.