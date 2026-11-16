Постоянная экономия на продуктах, при которой мясо, рыбу и другие источники белка заменяют макаронами, хлебом и дешевыми полуфабрикатами, может привести к анемии, потере мышечной массы и повышению риска диабета второго типа, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Если исключить из рациона жиры и белки, которые мы преимущественно получаем из рыбы и мяса, это действительно может привести к нарушению обменных процессов. Преобладание углеводов в рационе на фоне дефицита белка грозит снижением мышечной массы, нарушением в работе иммунной системы, проблемами с кожей, существенно повышает риск развития гипертонической болезни и диабета второго типа», — сказала Кашух.

Она добавила, что еще одним последствием однообразного питания может стать анемия, связанная с недостатком железа и витамина B12. При этом сами по себе макароны не вредны: проблема возникает, когда они практически полностью вытесняют из рациона другие продукты.

«Если годами питаться преимущественно макаронами, хлебом, картофелем и дешевыми полуфабрикатами, организм страдает. Избыток быстрых углеводов и трансжиров из полуфабрикатов ведет к ожирению, атеросклерозу и метаболическому синдрому, а нехватка белка и макро- и микроэлементов — к потере мышечной массы и снижению плотности костей», — рассказала гастроэнтеролог.

Кашух отметила, что цинга — это крайняя степень дефицита витамина C, и в современной России она практически не грозит.

Кому особенно опасно дешевое и однообразное питание

«Для женщин особенно опасен дефицит железа, который усугубляется при менструации и может привести к стойкой анемии с хронической усталостью и проблемами с кожей и волосами. У детей на таком питании может замедлиться рост, возможны проблемы в работе нервной системы из-за нехватки белка, йода, цинка и витамина B12, что может проявляться задержкой физического развития и снижением когнитивных функций», — предупредила врач.

Она подчеркнула, что для пожилых людей критичен дефицит витамина D и кальция, поскольку он напрямую повышает риск переломов, а недостаток белка ускоряет потерю мышечной массы, снижая мобильность и качество жизни.

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