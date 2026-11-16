В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск самолетов Транспорт 16 ноября 2026 05:56

В аэропорту Нижнего Новгорода действуют ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении. Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Информацию о статусе рейса следует уточнять через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.