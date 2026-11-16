В аэропорту Внуково сняли временные ограничения

Московский аэропорт Внуково работает в обычном режиме, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее средства противовоздушной обороны сбили десять БПЛА, летевших в сторону Москвы.

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